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ТРЦ "Мануфактура" в Сумах припинив роботу на невизначений термін після атаки РФ

Наслідки атаки
ТРЦ "Мануфактура" в Сумах закрився на невизначений термін після атаки РФ / ДСНС

Торгово-розважальний центр "Мануфактура" в Сумах припинив роботу на невизначений термін після удару російських безпілотників. Будівля зазнала сильних пошкоджень.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву пресслужби ТРЦ.

Війська РФ атакували торговельний центр 9 вересня. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще щонайменше 20 зазнали поранень. Пошкоджено будівлю комплексу та автомобілі на прилеглій парковці.

Зараз на території об'єкта тривають ліквідація наслідків атаки та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший ТРЦ Запоріжжя City Mall призупинить роботу після обстрілу сусіднього "Епіцентру". Запорізький торгово-розважальний комплекс зачинився і не прийматиме відвідувачів щонайменше до кінця вересня через наслідки руйнувань поруч.

Автор:
Максим Кольц

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