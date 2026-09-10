UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

ТРЦ "Мануфактура" в Сумах прекратил работу на неопределенный срок после атаки РФ

Последствия атаки
ТРЦ "Мануфактура" в Сумах закрылся на неопределенный срок после атаки РФ / ГСЧС

Торгово-развлекательный центр "Мануфактура" в Сумах приостановил работу на неопределенный срок после удара российских беспилотников. Здание получило сильные повреждения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление пресс-службы ТРЦ.

Войска РФ атаковали торговый центр 9 сентября. В результате удара погибли два человека, еще по меньшей мере 20 получили ранения. Повреждено здание комплекса и автомобили на близлежащей парковке.

Сейчас на территории объекта идет ликвидация последствий атаки и восстановительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший ТРЦ Запорожья City Mall приостановит работу после обстрела соседнего "Эпицентра". Запорожский торгово-развлекательный комплекс закрылся и не будет принимать посетителей как минимум до конца сентября из-за последствий разрушений рядом.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности