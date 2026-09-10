ТРЦ "Мануфактура" в Сумах прекратил работу на неопределенный срок после атаки РФ

Торгово-развлекательный центр "Мануфактура" в Сумах приостановил работу на неопределенный срок после удара российских беспилотников. Здание получило сильные повреждения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление пресс-службы ТРЦ.

Войска РФ атаковали торговый центр 9 сентября. В результате удара погибли два человека, еще по меньшей мере 20 получили ранения. Повреждено здание комплекса и автомобили на близлежащей парковке.

Сейчас на территории объекта идет ликвидация последствий атаки и восстановительные работы.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейший ТРЦ Запорожья City Mall приостановит работу после обстрела соседнего "Эпицентра". Запорожский торгово-развлекательный комплекс закрылся и не будет принимать посетителей как минимум до конца сентября из-за последствий разрушений рядом.