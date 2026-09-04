До 68% простоя: как воздушные тревоги в августе парализовали ТРЦ Киева

В августе доля потерянного из-за тревоги времени в ТЦ Украины достигла антирекорда в 21,8%. Это на 1,7% больше показателя июля (20,1%). В Киеве в конце месяца показатель вырос до 30,1%, а 27 августа достиг 68%.

Как пишет Dilo, об этом информирует Украинский совет торговых центров.

Самая большая динамика ухудшения зафиксирована в Киеве, где сосредоточено большинство крупных ТРЦ страны.

Если в июле доля тревог в рабочие часы столичной торговли составила 3,3%, то в августе она выросла до 11,6%.

Стремительное ухудшение произошло во второй половине месяца. В течение лета в Киеве во время работы ТЦ звучало в среднем 5 тревог в неделю, однако в предпоследнюю неделю августа их количество возросло до 12, а в последнюю — достигло 34. Угрозы перестали объявлять преимущественно ночью, что прямо ударило по ритейлу.

Продолжительность сирен в рабочие часы ТЦ Киева возросла с 2,3 часов в неделю в начале лета до 7,9 часов в предзаключительную неделю августа и до 23,2 часов — в последнюю.

Доля потерянного времени ТЦ выросла с 3,0% до 30,1% в конце месяца, а пиковым стало 27 августа, когда тревоги продолжались 68,0% рабочего времени.

Топ-5 регионов по доле тревог во временном интервале 10:00–21:00 остались неизменными: Донецкая (82,0%), Сумская (76,4%), Запорожская (71,4%), Харьковская (60,3%) и Черниговская (40,1%) области.

Напомним, в июле 2026 года доля продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров составила 19,9%. Это явилось максимальным месячным значением за все время от начала полномасштабного вторжения, свидетельствуют данные мониторинга работы ТЦ.