Желтый и красный уровни тревоги: как по новым правилам будут работать школы, ТРЦ и транспорт

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий доложил президенту Владимиру Зеленскому о подготовке мер реагирования на изменение российской тактики ударов по Украине, а именно на применение дронов для истощения гражданской жизни и привычной экономической активности.

Как пишет Dilo, по итогам доклада президент сообщил об обновлении алгоритмов безопасности.

Желтый и красный уровни тревоги

В Украине обновят системы оповещения об угрозе, введя два уровня — желтый и красный. Генеральный штаб и Воздушные Силы ВСУ вместе с правительством, Минобороны, МВД и ГСЧС в еженедельном режиме будут определять показатели для их объявления.

Базово желтый уровень будет означать налет дронов, а красный – ракетную опасность, угрозу баллистических атак или массированные обстрелы.

Согласно уровню угрозы изменят и звуковые сигналы сирены. Уже отменен повторный запуск сирены на обозначение отбоя — сигнал будет раздаваться только в начале тревоги.

Президент поручил также проработать более четкую географическую дифференциацию тревог, чтобы оглашение тревоги и реагирования было именно в той части местности, где объективно есть угроза.

Правила работы для бизнеса

Правительство и местные власти совместно с военными и правоохранителями должны установить четкие критерии, по которым госучреждения, бизнес, ТРЦ и социальные объекты смогут легально и безопасно продолжать работу во время желтого уровня тревоги (налета дронов).

Параллельно будут обновлены нормативы расположения укрытий, в частности, мобильных и модульных конструкций в городах и на объектах инфраструктуры.

Премьер-министру поручено подготовить меры поддержки для бизнеса, позволяющие оперативно масштабировать размещение таких помещений безопасности.

Изменения в Киеве

В столице будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта во время тревог. В частности, во время желтого уровня Сырецко-Печерская линия метрополитена (зеленая ветвь) будет работать полностью .

Кроме того, город существенно увеличит количество единиц наземного транспорта для компенсации остановок на Святошинско-Броварской ветке и дублирования маршрута между станциями "Лесная" и "Днепр" .

В Киеве также сократят продолжительность комендантского часа. Властям других регионов и городов предложат пересмотреть соответствующие временные рамки с учетом потребностей и безопасности местного бизнеса.

Образование и медицина

Правила функционирования школ и детских садов останутся неизменными для сохранения стабильного образовательного процесса.

В то же время, Кабмин предусмотрет дополнительную финансовую поддержку медицинских учреждений для сохранения должного уровня работы государственной и коммунальной медицины.

Для своевременного обновления мер защиты вводится еженедельный режим аудита существующих алгоритмов реагирования, а также постоянные консультации между правительством, местными властями, военными и бизнесом.

Напомним, Совет обороны Киева принял обращение в Кабинет Министров об обновлении действующих протоколов безопасности, чтобы адаптировать жизнедеятельность столицы к современным условиям. Город предлагает пересмотреть несколько ключевых направлений, в частности правила движения транспорта по мостам во время воздушных тревог, график комендантского часа и алгоритмы работы городских служб и бизнеса.