Стоимость дизеля в США снова приближается к рекордным показателям: какие цены на АЗС

Во вторник, 2 сентября, средняя розничная цена дизельного горючего в США выросла до $5,69 за галлон ($1,50 за литр). Это самый высокий показатель с апреля, когда стоимость достигла пика на фоне начала войны с Ираном.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Какая высокая цена и факторы воздействия

По оценке Американской автомобильной ассоциации, текущая цена приближается к рекордным $5,82 за галлон ($1,54 за литр), зафиксированным в июне 2022 года во время энергетического кризиса.

На цены влияют перебои на рынке горючего из-за конфликта на Ближнем Востоке и войны России против Украины. Россия, являющаяся одним из крупных поставщиков горючего, сократила экспорт после атак на ее нефтеперерабатывающие предприятия.

Дизель используется в грузовых перевозках, сельском хозяйстве и строительстве. Поэтому его удорожание увеличивает расходы компаний.

Один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs предупреждает о напряженности на рынке дизеля. Его специалисты отмечают, что атаки на нефтеперерабатывающие предприятия на Ближнем Востоке и России сократили доступные мировые мощности.

Что может быть осенью

По словам аналитиков, американские нефтеперерабатывающие заводы работают почти на максимальной мощности, однако запасы дизеля в США остаются самыми низкими для этого периода года.

Осенью спрос может возрасти из-за сбора урожая и начала отопительного сезона. Часть американских домохозяйств использует мазут для отопления, близкий по свойствам к дизельному топливу.

На этой неделе президент США Дональд Трамп призвал американские нефтеперерабатывающие компании увеличить производство дизеля и бензина. Он четко дал понять, что хочет более низких цен на заправках для американцев, поскольку его команда сталкивается с растущими проблемами стоимости жизни перед промежуточными выборами в ноябре.

Какая ситуация в Украине

Изменение мировых котировок повлияло на внутренний рынок Украины. 2 сентября в первой половине дня оптовые партии дизеля на юге торговались в пределах 84,70-85,50 грн/л, а на западе - 85,50-86 грн/л.

Рост оптовых цен начал оказывать давление на розничный рынок. Сети WOG, UPG и SOCAR повысили стоимость дизельного горючего на 1 грн/л. Цены установились на следующих отметках: WOG - 94,90 грн/л; UPG - 90,90 грн/л; SOCAR - 95,90 грн/л.

По мнению аналитиков, мировые ценовые рекорды создают условия для дальнейшего роста стоимости горючего в розничных сетях.

Ранее сообщалось, что запасы дизельного топлива в США упали до самого низкого сезонного уровня за весь период наблюдений. На фоне приближающегося отопительного и сельскохозяйственного сезонов это может подтолкнуть цены вверх.