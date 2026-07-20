Стоимость бензина в США снова выросла из-за возобновления боевых действий на Ближнем Востоке: какая цена

20 июля впервые за месяц средние розничные цены на бензин на американских АЗС пересекли отметку в $4 за галлон (1,06 долл. за литр). С момента начала военных действий США и Израиля против Ирана в конце февраля стоимость топлива в стране выросла более чем на 30%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Рост цен связан с возобновлением вооруженного конфликта, нарушающего стабильность потоков энергоносителей через Ормузский пролив. Этот маршрут критически важен для мирового рынка, ведь к началу войны через него транспортировали около 20% мировых объемов сырой нефти. Срыв перемирия между Вашингтоном и Тегераном в начале июля привел к стремительному подорожанию нефти, что автоматически увеличило затраты на производство топлива и подняло розничные ценники.

"Бензин, безусловно, будет фактором, способствующим инфляции, если мы и в дальнейшем будем наблюдать нарушения работы Ормузского пролива. ⁠Разработанное топливо в целом уже сталкивается с чрезвычайным затруднением из-за потери мировых мощностей по переработке, особенно в Азии и на Ближнем Востоке", - заявил директор по стратегии энергетического рынка брокерской корпорации StoneX Алекс Ходес.

Отметка в $4 за галлон уже фиксировалась в конце марта после того, как Иран полностью остановил движение судов через пролив. В июне цены снизились благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании о прекращении войны, однако боевые действия возобновились.

Дополнительными факторами роста цен на энергоносители стали утрата российских нефтеперерабатывающих мощностей в результате атак украинских дронов на энергетическую инфраструктуру РФ, а также низкие внутренние запасы топлива в самих Соединенных Штатах.

По правительственным данным, запасы топлива в США на прошлой неделе составляли 210,5 миллиона баррелей, что ориентировочно на 1,5 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя.

Как отмечает агентство, поточная ситуация на АЗС создает политические риски для президента США Дональда Трампа и Республиканской партии, которые в ноябре начнут избирательную кампанию при сохранении большинства в Конгрессе.

Топливный рынок Украины

20 июля произошло массовое повышение цен на украинских АЗС. Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн пояснил, что горючее дорожает из-за обострения в Иране и новой блокады Ормузского пролива, что повлекло за собой рост мировых цен на нефть уже до 90 долларов за баррель.

Кроме того, на рынок влияет нехватка нефтепродуктов на европейском рынке: поставки нефти на европейские НПЗ упало, РФ закрыла экспорт дизтоплива, а параллельно начала искать на мировом рынке бензин.

По мнению эксперта, украинских водителей предстоит повышение дизтоплива до уровня минимум 86 грн/л (сейчас 79) и минимум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сегодня на утро).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о нарушении расследования против нефтяных компаний из-за слишком медленного снижения стоимости топлива на заправках. Он поручил немедленно начать проверку деятельности энергетических гигантов .