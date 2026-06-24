Бензиновый скандал в США: Трамп заявил, что американцев массово обманывают на заправках

Президент США Дональд Трамп заявил о нарушении расследования против нефтяных компаний из-за слишком медленного снижения стоимости топлива на заправках. Он поручил Министерству юстиции немедленно приступить к проверке деятельности энергетических гигантов, обвинив их в обмане и обмане конечных клиентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Публичное недовольство лидера республиканцев появилось на фоне беспокойства избирателей высокой стоимостью жизни именно в период, когда партия президента ведет упорную борьбу за получение большинства в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.

"Цены на нефть падают как камень"

Поводом к жесткой реакции Трампа стал разрыв между падением стоимости сырья и реальных ценников на американских АЗС. Дипломатические отношения между США и Ираном, а также заключение временного мирного соглашения позволили вновь открыть стратегически важный Ормузский пролив, через который ранее транспортировалась пятая часть мировых поставок нефти.

Благодаря этому цены на американскую сырую нефть упали на двадцать три процента за последний период, а от своего мартовского пика они рухнули примерно на сорок процентов.

В то же время средняя стоимость бензина в США в начале среды составила почти четыре доллара за галлон, что показывает снижение всего на четырнадцать процентов по сравнению с маем.

Президент подчеркнул, что "цены на нефть падают как камень", поэтому стоимость горючего на заправках должна снижаться значительно быстрее.

Медленное облегчение для потребителей

Текущие статистические данные свидетельствуют о том, что дипломатический прорыв на Ближнем Востоке уже принес облегчение для кошельков американских водителей, ведь розничные цены на бензин падают шестую неделю подряд.

Несмотря на позитивную динамику, Трамп считает такой темп абсолютно недостаточным и непропорциональным.

Ситуация осложняется тем, что текущая стоимость топлива на заправочных станциях страны все еще остается значительно выше показателей начала года. В частности, в январе, за месяц до обострения конфликта в Иране, средняя цена за галлон составляла менее трех долларов.

Напомним, в начале июня американские резервы бензина упали до отметки 215 миллионов баррелей. Это самый низкий июньский показатель для страны за последние 12 лет.

Объявленное прекращение огня и заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном спровоцировало мгновенную реакцию финансовых рынков, в результате чего нефть упала до трехмесячного минимума, а розничная стоимость бензина на американских АЗС впервые за два месяца опустилась ниже 4 долларов за галлон.