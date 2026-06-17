Европа сократила экспорт бензина в США перед летним сезоном

В разгар лета Европа существенно сократила экспорт бензина в США, ранее балансировавший американский рынок. Причинами стали рост внутреннего потребления в Европе, остановка НПЗ и логистические сбои из-за войны в Иране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Согласно последним мониторинговым данным Kpler, среднесуточные поставки европейского бензина и компонентов для его смешивания упали в прошлом месяце до 1,63 миллиона баррелей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель держался на уровне 1,9 миллиона баррелей в день.

Текущие объемы стали самым низким майским результатом, начиная с 2020 года. По прогнозам аналитиков, во втором квартале экспорт в США будет составлять в среднем всего 252 тысячи баррелей в сутки, при этом львиная доля этого объема направляется в порты Восточного побережья.

Изменение структуры потребления

Эксперты компании Energy Aspects отмечают, что падение экспортного потенциала Европы обусловлено закрытием ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий, что автоматически снизило общее производство.

В то же время, внутренний спрос в крупнейших европейских экономиках продолжает демонстрировать исходную динамику и в июне должен вырасти еще на 120 тысяч баррелей в сутки, достигнув отметки 2,46 миллиона баррелей ежедневно.

Из-за дефицита авиационного керосина и дизельного топлива нефтеперерабатывающие заводы по всему миру начали экстренно изменять технологические настройки и структуру выхода продукции.

Производители максимизируют выпуск дефицитного дизеля и горючего для самолетов за счет снижения производства компонентов бензина.

Аналитики Rystad Energy отмечают, что этот шаг создал мощный волновой эффект, поскольку американские заводы уже работают на предельной мощности и не способны компенсировать недостаток.

Истощение топливных резервов в США

По информации финансовой группы Goldman Sachs, именно принудительный переход нефтеперерабатывающего сектора в сторону дистиллятов спровоцировал резкое падение запасов автомобильного топлива в США.

По официальным данным, в начале июня американские резервы бензина упали до отметки 215 миллионов баррелей. Это самый низкий июньский показатель для страны за последние 12 лет.

Объявленное прекращение огня и заключение соглашения между Вашингтоном и Тегераном спровоцировало мгновенную реакцию финансовых рынков, в результате чего нефть упала до трехмесячного минимума, а розничная стоимость бензина на американских АЗС впервые за два месяца опустилась ниже 4 долларов за галлон.

Напомним, мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.