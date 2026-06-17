Європа скоротила експорт бензину до США перед літнім сезоном

У розпал літа Європа суттєво скоротила експорт бензину до США, який раніше балансував американський ринок. Причинами стали зростання внутрішнього споживання в Європі, зупинка НПЗ та логістичні збої через війну в Ірані.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з останніми моніторинговими даними Kpler, середньодобові поставки європейського бензину та компонентів для його змішування впали минулого місяця до 1,63 мільйона барелів. Для порівняння, торік цей показник тримався на рівні 1,9 мільйона барелів на день.

Поточні обсяги стали найнижчим травневим результатом, починаючи з 2020 року. За прогнозами аналітиків, у другому кварталі експорт до США становитиме в середньому лише 252 тисячі барелів на добу, при цьому левова частка цього об'єму спрямовується до портів Східного узбережжя.

Зміна структури споживання

Експерти компанії Energy Aspects зазначають, що падіння експортного потенціалу Європи зумовлене закриттям низки великих нафтопереробних підприємств, що автоматично знизило загальне виробництво.

Водночас внутрішній попит у найбільших європейських економіках продовжує демонструвати вихідну динаміку і в червні має зрости ще на 120 тисяч барелів на добу, досягнувши позначки 2,46 мільйона барелів щодня.

Через дефіцит авіаційного гасу та дизельного палива нафтопереробні заводи по всьому світу почали екстрено змінювати технологічні налаштування та структуру виходу продукції.

Виробники максимізують випуск дефіцитного дизеля та пального для літаків за рахунок зниження виробництва компонентів бензину.

Аналітики Rystad Energy наголошують, що цей крок створив потужний хвильовий ефект, оскільки американські заводи вже працюють на граничній потужності та не здатні компенсувати нестачу.

Виснаження паливних резервів у США

За інформацією фінансової групи Goldman Sachs, саме примусовий перехід нафтопереробного сектору в бік дистилятів спровокував різке падіння запасів автомобільного палива у США.

За офіційними даними, на початку червня американські резерви бензину впали до позначки 215 мільйонів барелів. Це найнижчий червневий показник для країни за останні дванадцять років.

Оголошене припинення вогню та укладення угоди між Вашингтоном і Тегераном спровокувало миттєву реакцію фінансових ринків, внаслідок чого нафта впала до тримісячного мінімуму, а роздрібна вартість бензину на американських АЗС вперше за два місяці опустилася нижче 4 доларів за галон.

Нагадаємо, світовий ринок нафти завмер в очікуванні мирної угоди між США та Іраном, яка може розблокувати Ормузьку протоку. На цьому тлі українські гуртові ціни та цінники на АЗС продемонстрували стрімке падіння, хоча фермери на півдні вже активізували закупівлю пального через початок жнив. Водночас ринок автогазу після тривалого піке нарешті намацав "дно" та стабілізувався.