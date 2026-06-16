Стратегічні запаси нафти США впали до мінімуму з 1983 року

Обсяги сирої нафти у Стратегічному нафтовому резерві США скоротилися до 340,3 мільйона барелів. Це найнижчий показник за останні 43 роки, що свідчить про значний дефіцит пропозиції на ринку. Скорочення відбулося саме тоді, коли США та Іран досягли угоди про припинення війни та відкриття стратегічно важливої Ормузької протоки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За останній тиждень державні аварійні запаси зменшилися одразу на 8,9 мільйона барелів, що стало третім за величиною різким скороченням в історії резерву. Таке вилучення нафти є частиною урядової програми США з виділення 172 мільйонів барелів у вигляді позик комерційним компаніям, аби збити внутрішні ціни на пальне, які в останні місяці злетіли до багаторічних максимумів.

Війна з Іраном та спустошення головних нафтосховищ

Різке падіння комерційних та державних нафтових інвентарів у США фіксується вже кілька тижнів поспіль. Це зумовлено надвисоким попитом з боку американських нафтопереробних заводів та експортерів, які намагалися закрити дефіцит сировини у світі, спровокований війною з Іраном.

Ключові показники американського нафтового ринку наразі виглядають так:

Загальні запаси: сукупні обсяги нафти у США (включаючи комерційні склади та держрезерв SPR) після початку бойових дій наприкінці лютого впали до найнижчого рівня з 2023 року.

Сховище у Кушингу: інвентарі в місті Кушинг (штат Оклахома), яке є головним транзитним хабом США та точкою ціноутворення для ф'ючерсів на нафту марки WTI, впали до 21,6 мільйона барелів. Це майже межа технологічного мінімуму, необхідного для функціонування інфраструктури.

Історичний рекорд: поточні обсяги у SPR виявилися навіть меншими за історичний мінімум часів адміністрації Джо Байдена, коли резерв спустошували до 346,8 мільйона барелів.

Тоді, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уряд Байдена здійснив найбільший в історії розпродаж резерву обсягом 180 мільйонів барелів. Республіканці критикували цей крок, вважаючи його "політичним інструментом" та заявляючи про ризик пошкодження соляних печер сховища. У Білому домі ці звинувачення відкидали.

Поточний механізм Міненерго США передбачає, що компанії, які зараз беруть нафту у позику, зобов'язані повернути її державі пізніше з премією у вигляді додаткових барелів. У відомстві наголошують, що така схема допоможе стабілізувати паливний ринок без витрат з боку американських платників податків.

Нагадаємо, світові запаси нафти впали до критичного мінімуму. Керівники енергетичної галузі та міжнародні аналітики заявляли, що через глобальний дефіцит сировини фінансові ринки найближчим часом може сколихнути новий серйозний ціновий шок.