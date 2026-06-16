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Стратегические запасы нефти США упали до минимума с 1983 года

Нефть
Стратегические запасы нефти США упали до минимума с 1983 года / Depositphotos

Объемы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США сократились до 340,3 миллионов баррелей. Это самый низкий показатель за последние 43 года, что свидетельствует о значительном дефиците предложения на рынке. Сокращение произошло именно тогда, когда США и Иран достигли соглашения о прекращении войны и открытии стратегически важного Ормузского пролива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

За последнюю неделю государственные аварийные запасы уменьшились сразу на 8,9 миллиона баррелей, что стало третьим по величине резким сокращением в истории резерва. Такое изъятие нефти является частью правительственной программы США по выделению 172 миллионов баррелей в виде ссуд коммерческим компаниям, чтобы сбить внутренние цены на топливо, которые в последние месяцы взлетели до многолетних максимумов.

Война с Ираном и разорение главных нефтехранилищ

Резкое падение коммерческих и государственных нефтяных инвентарей в США фиксируется уже несколько недель. Это обусловлено сверхвысоким спросом со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов и экспортеров, пытавшихся закрыть дефицит сырья в мире, спровоцированный войной с Ираном.

Ключевые показатели американского нефтяного рынка выглядят так:

  • Общие запасы: совокупные объемы нефти в США (включая коммерческие склады и госрезервы SPR) после начала боевых действий в конце февраля упали до самого низкого уровня с 2023 года.
  • Хранилище в Кушинге: инвентари в городе Кушинг (штат Оклахома), являющегося главным транзитным хабом США и точкой ценообразования для фьючерсов на нефть марки WTI, упали до 21,6 миллиона баррелей. Это почти предел технологического минимума, необходимого для функционирования инфраструктуры.
  • Исторический рекорд: текущие объемы у SPR оказались даже меньше исторического минимума времен администрации Джо Байдена, когда резерв опустошали до 346,8 миллиона баррелей.

Тогда, после полномасштабного вторжения России в Украину, правительство Байдена совершило крупнейшую в истории распродажу резерва в размере 180 миллионов баррелей. Республиканцы критиковали этот шаг, считая его "политическим инструментом" и заявляя о риске повреждения соляных пещер хранилища. В Белом доме эти обвинения отвергали.

Текущий механизм Минэнерго США предусматривает, что компании, которые сейчас берут нефть взаймы, обязаны вернуть ее государству позже с премией в виде дополнительных баррелей. В ведомстве отмечают, что такая схема поможет стабилизировать топливный рынок без расходов со стороны американских налогоплательщиков.

Напомним, мировые запасы нефти упали до критического минимума. Руководители энергетической отрасли и международные аналитики заявляли, что из-за глобального дефицита сырья финансовые рынки в ближайшее время может всколыхнуть новый серьезный ценовой шок.

Автор:
Максим Кольц