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"Укрпочта" сообщила о новых потерях транспорта из-за обстрелов РФ

обстрел, Укрпочта
Атаки на "Укрпочту" / Укрпочта

"Укрпочта" сообщила о новых потерях в результате российских атак. В Запорожье вражеский удар повредил служебный автомобиль, водитель получил ранения и был госпитализирован. Еще два автомобиля компании были уничтожены во время загрузки в Никополе.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует глава компании Игорь Смилянский.

Россия атаковала "Укрпочту"

"Укрпочта" сообщила о новых потерях в результате российских атак на юге Украины. Под ударом оказался служебный автомобиль компании в Запорожье. Благодаря оперативным действиям охранника водителю быстро предоставили первую медицинскую помощь и эвакуировали транспортное средство в безопасное место. Пострадавший находится в больнице.

Кроме того, еще два автомобиля "Укрпочты" были уничтожены при загрузке в Никополе. В момент атаки работники находились в укрытии, поэтому обошлось без жертв и раненых.

В компании отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года "Укрпочта" потеряла уже 425 автомобилей. Нанесенный ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.

Несмотря на потери и постоянные риски, почтовый оператор продолжает работать. В Укрпочте отметили, что анализируют все случаи атак и предпринимают дополнительные меры безопасности, чтобы минимизировать риски для работников и транспорта в будущем.

В компании также поблагодарили своих сотрудников за профессионализм, мужество и преданность работе в условиях войны.

Напомним, 8 июня ночью российский дрон попал в хаб "Укрпочты" в Харькове. Он частично уничтожен.

По словам гендиректора "Укрпочты"   Игорь а   Смелянского, команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову.

Напомним, в начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.

Автор:
Ольга Опенько