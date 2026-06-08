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Российский дрон уничтожил хаб "Укрпочты" в Харькове: что с посылками
8 июня ночью российский дрон попал в хаб "Укрпочты" в Харькове. Он частично уничтожен.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
"Сегодня у нас была тяжелая ночь. "Шахед" попал в наш хаб Харьков. Он частично уничтожен, но главное все живы", – рассказал он.
По словам гендиректора "Укрпочты", команда с ночи уже работает, чтобы посылки были доставлены максимально своевременно и сегодня будет доставка по Харькову.
Тем клиентам, чьи посылки были уничтожены, компания обязательно все компенсирует.
В начале мая российские войска совершили серию атак на гражданскую инфраструктуру, в результате которых пострадали объекты АО "Укрпочта" в трех областях. Было уничтожено одно и существенно повреждено врагом еще два отделения.