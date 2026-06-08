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Російський дрон знищив хаб “Укрпошти” у Харкові: що з посилками

Російський дрон знищив хаб “Укрпошти”
Російський дрон знищив хаб “Укрпошти”. Фото: скріншот відео

8 червня вночі російський дрон влучив у хаб “Укрпошти” у Харкові. Він частково знищений.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Сьогодні в нас була важка ніч. "Шахед "влучив в наш хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі", - розповів він.

За словами гендиректора "Укрпошти", команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову.

Тим клієнтам, чиї посилки були знищені компанія обов’язково все компенсує. 

На початку травня російські війська здійснили серію атак на цивільну інфраструктуру, внаслідок яких постраждали об’єкти АТ "Укрпошта" в трьох областях. Було знищено одне і суттєво пошкоджено ворогом ще два відділення.

Автор:
Світлана Манько