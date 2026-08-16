Туреччина скорочує закупівлі російської нафти через атаки в Чорному морі

Туреччина скорочує закупівлі нафти, що відвантажується через російські порти: у липні імпорт зменшився до близько 900 тисяч тонн проти 1,2 млн тонн у червні. У серпні поставки з чорноморських портів РФ можуть впасти ще сильніше, тому країна почала шукати альтернативу в Бразилії та Гаяні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Найбільше скоротилися поставки через Чорне море. У липні Туреччина отримала звідти трохи більше 300 тисяч тонн нафти проти 600 тисяч тонн у червні, тобто обсяг зменшився приблизно вдвічі.

Причиною стали перебої в роботі російських чорноморських портів після атак українських безпілотників. У липні на тиждень зупинявся експорт із термінала Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), а завантаження в Новоросійську відбувалися нестабільно. В результаті липневі відвантаження через КТК скоротилися приблизно на 20%.

Через ці перебої Туреччина, яка є великим покупцем CPC Blend, казахстанської KEBCO та російської Urals, змінює джерела постачання.

За даними LSEG, у серпні до Туреччини з російських чорноморських портів наразі очікується близько 200 тисяч тонн нафти. Два заплановані танкери перевозять казахстанську KEBCO, тоді як поставок CPC Blend та Urals цього місяця поки не заплановано. Водночас ці дані ще можуть змінитися.

Щоб компенсувати скорочення поставок через Чорне море, у серпні Туреччина планує рідкісні для себе закупівлі нафти з Бразилії та Гаяни, повідомили трейдери.

Трубопровід КТК має важливе значення не лише для Росії. Через нього Казахстан транспортує нафту до російського узбережжя Чорного моря, а на цей маршрут припадає близько 1,8% світових поставок нафти. Тому перебої в його роботі впливають і на казахстанський експорт, і на покупців у Середземномор'ї.

Нагадаємо, наприкінці липня Казахстан призупинив постачання нафти до термінала КТК біля Новоросійська через загрозу атак на танкери в Чорному морі.