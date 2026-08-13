Видобуток нафти в Росії впав майже на мільйон барелів нижче за норму ОПЕК+

У липні видобуток сирої нафти у Росії виявився майже на мільйон барелів на добу нижчим за встановлену квоту в межах угоди ОПЕК+. Головною причиною масштабного відставання стали систематичні удари України по російській нафтовій інфраструктурі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними організації, минулого місяця російські компанії видобували в середньому 8,887 млн барелів сирої нафти на добу. Це на 937 тисяч барелів на добу менше за цільовий рівень у 9,824 млн барелів, узгоджений із партнерами по альянсу ОПЕК+.

Динаміка атак та зміна цілей

Українські сили завдають систематичних ударів по широкому спектру нафтових активів РФ:

Перша половина липня: атаки були зосереджені на нафтопереробних заводах (НПЗ), що змусило російські підприємства скоротити переробку до багаторічних мінімумів та наростити морський експорт сирої нафти.

Друга половина липня: переключення ударів на танкери у Чорному та Азовському морях дало НПЗ коротку паузу для ремонту й збільшення переробки, проте призвело до падіння експорту сировини.

Серпень: від початку поточного місяця під ударами опинилися вже 9 із 34 великих російських НПЗ. Крім того, під час нічної атаки на порт Новоросійська було пошкоджено три зернові термінали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що морський експорт нафти з РФ скоротився до мінімуму з кінця травня. Причиною стала тимчасова пауза в ударах по НПЗ наприкінці липня, що дозволило відновити внутрішню переробку сировини.