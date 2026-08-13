- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 13 серпня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 310 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1632 добу повномасштабної війни становлять 1 462 970 осіб.
Втрати Росії у війні на 13 серпня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 13 серпня втратила:
- особового складу – близько 1 462 970 (+1310) осіб;
- танків – 12 262 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 25 130 (+3) од.;
- артилерійських систем – 47 824 (+51) од.;
- РСЗВ – 2 023 (+1) од.;
- засобів ППО – 1 562 (+1) од.;
- літаків – 439 (+0) од.;
- гелікоптерів – 354 (+0) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 457973 (+1 634) од.;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 133 405 (+474) од.;
- спеціальної техніки – 4 522 (+6) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 13 серпня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.