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Потери врага по состоянию на 13 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1632 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 462 970 человек.
Потери России в войне на 13 августа 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 августа потеряла:
- личного состава – около 1 462 970 (1310) человек;
- танков – 12 262 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 25 130 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 47 824 (+51) ед;
- РСЗО – 2 023 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1562 (+1) ед.;
- самолетов – 439 (+0) ед;
- вертолетов – 354 (+0) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634) ед;
- крылатых ракет – 5007 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474) ед;
- специальной техники – 4 522 (+6) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 августа
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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