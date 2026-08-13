Потери врага по состоянию на 13 августа 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1 310 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1632 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 462 970 человек.

Потери России в войне на 13 августа 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 13 августа потеряла:

личного состава – около 1 462 970 (1310) человек;

танков – 12 262 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 130 (+3) ед;

артиллерийских систем – 47 824 (+51) ед;

РСЗО – 2 023 (+1) ед.;

средств ПВО – 1562 (+1) ед.;

самолетов – 439 (+0) ед;

вертолетов – 354 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634) ед;

крылатых ракет – 5007 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474) ед;

специальной техники – 4 522 (+6) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 13 августа

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 111 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 16 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.