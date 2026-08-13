Урожай вырастет, но экспорт упадет: новый прогноз USDA для агросектора Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августовском отчете улучшило оценку производства зерновых в Украине в 2026/2027 маркетинговом году, однако ухудшило прогноз их экспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет американского ведомства.

Просмотр показателей урожая и экспорта Украины

По сравнению с июльским отчетом, эксперты USDA изменили оценки основных сельскохозяйственных культур:

Пшеница: прогноз сбора вырастет на 1,4 млн тонн - до 25,4 млн тонн. В то же время экспорт сокращен на 1 млн. тонн — до 13,5 млн. тонн.

Фуражное зерно: оценка производства повышена на 2,31 млн. тонн — до 38,59 млн. тонн, а экспорт снижен на 1,21 млн. тонн — до 24,27 млн. тонн.

Кукуруза: урожай ожидается на уровне 31,8 млн. тонн (+1,8 млн. тонн), тогда как экспортные поставки сократятся на 1,0 млн. тонн — до 22,0 млн. тонн.

Из-за сокращения отгрузок будут накапливаться переходные остатки внутри страны. Оценка остатков пшеницы увеличена на 2,27 млн. тонн (до 4,80 млн. тонн), фуражного зерна — на 3,40 млн. тонн (до 7,13 млн. тонн), а кукурузы — на 2,80 млн. тонн (до 4,86 млн. тонн).

Ситуация на мировом рынке и блокировка портов

Сокращение экспортных возможностей Украины и России аналитики связывают с обострением военных действий и логистическими перебоями в акваториях Азовского и Черного морей. С 22 июля из-за усиления российских ракетных атак по портовой инфраструктуре и гражданским судам были приостановлены судомеры в украинские черноморские порты.

По оценкам Минагрополитики, из-за длительной блокировки морских портов общий аграрный экспорт Украины в 2026/2027 МГ может сократиться почти вдвое — с потенциальных 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

В то же время USDA снизило прогноз экспорта пшеницы из России на 1,5 млн. тонн (до 46,0 млн. тонн). Частично это сокращение компенсируют Канада и Казахстан.

Напомним, ранее сообщалось , что прогноз урожая украинской пшеницы на 2026/27 маркетинговый год вырос до 24 млн тонн. Регулярные пересмотры балансов свидетельствуют о постепенном уточнении оценок площадей и урожайности.