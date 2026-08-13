Цена нефти на 13 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть снизились в четверг, 13 августа, после роста на предыдущих сессиях, поскольку внимание было сосредоточено на ожиданиях по снижению мирового спроса на нефть в этом году, тогда как прогресс в открытии жизненно важного Ормузского пролива не был достигнут.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 13 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $88,56 – 0,47% WTI $82,72 – 0,66% Urals $84,31 + 2.98%

Фьючерсы на Brent упали на 42 цента, или 0,47%, до 88,56 доллара за баррель, сократив прирост, достигнутый за предыдущие шесть сессий. Цена на западно-техасскую промежуточную нефть (WTI) упала на 55 центов, или 0,66%, до 82,72 доллара после роста в течение последних пяти торговых сессий.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть пошли вниз в четверг, прервав положительную динамику предыдущих сессий. Главной причиной разворота рынка явилось смещение внимания трейдеров на ожидаемое падение мирового спроса на сырье.

Дополнительным фактором неопределенности остается отсутствие какого-либо прогресса в восстановлении судоходства через стратегически важный Ормузский пролив.

Заявление высокопоставленного иранского источника в среду подтвердило отсутствие сдвигов в переговорах по возобновлению временного соглашения, согласованного еще в июне. Стороны до сих пор не смогли определить четкие сроки исполнения договоренностей.

Поскольку перспектива повторного открытия Ормузского пролива остается неопределенной, рынок переключился на отрицательные факторы. Сильным ударом по ценам явился неожиданный рост запасов сырой нефти в США, а также ухудшение прогнозов потребления со стороны ключевых энергетических организаций.

По данным Управления энергетической информации США, коммерческие запасы сырой нефти в стране продемонстрировали самый недельный прирост с января 2023 года. Показатель вырос сразу на 17,4 миллиона баррелей на фоне падения экспорта, достигнув отметки 424,4 миллиона баррелей. Это существенно разошлось с прогнозами аналитиков, ожидавших уменьшения запасов.

Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.