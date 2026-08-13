Ціна нафти на 13 серпня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту знизилися у четвер, 13 серпня, після зростання на попередніх сесіях, оскільки увага була зосереджена на очікуваннях щодо зниження світового попиту на нафту цього року, тоді як прогресу у відкритті життєво важливої ​​Ормузької протоки не було досягнуто.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 13 серпня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $88,56 - 0,47% WTI $82,72 - 0,66% Urals $84,31 + 2.98%

Ф'ючерси на Brent впали на 42 центи, або 0,47%, до 88,56 долара за барель, скоротивши приріст, досягнутий за попередні шість сесій. Ціна на західнотехаську проміжну нафту (WTI) впала на 55 центів, або 0,66%, до 82,72 долара після зростання протягом останніх п'яти торгових сесій.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, світові ціни на нафту пішли донизу у четвер, перервавши позитивну динаміку попередніх сесій. Головною причиною розвороту ринку стало зміщення уваги трейдерів на очікуване падіння світового попиту на сировину.

Додатковим фактором невизначеності залишається відсутність будь-якого прогресу у відновленні судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Заява високопоставленого іранського джерела у середу підтвердила відсутність зрушень у переговорах щодо відновлення тимчасової угоди, узгодженої ще в червні. Сторони досі не змогли визначити чіткі терміни виконання домовленостей.

Оскільки перспектива повторного відкриття Ормузької протоки залишається невизначеною, ринок переключився на негативні фундаментальні чинники. Сильним ударом по цінах стало несподіване зростання запасів сирої нафти в США, а також погіршення прогнозів споживання з боку ключових енергетичних організацій.

За даними Управління енергетичної інформації США, комерційні запаси сирої нафти в країні продемонстрували найбільший тижневий приріст з січня 2023 року. Показник зріс одразу на 17,4 мільйона барелів на тлі падіння експорту, досягнувши позначки 424,4 мільйона барелів. Це суттєво розійшлося з прогнозами аналітиків, які очікували зменшення запасів.

Нагадаємо, завдяки ситуації на Близькому Сході гуртові ціни на пальне в Україні знижуються, хоча жнива та складні логістичні умови стримують ринок. Delo.ua проаналізувало вартість бензину, дизелю та автогазу на цьому тижні.