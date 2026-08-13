Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які бензинові авто найчастіше купували українці у липні

китайські автомобілі в Україні
Hyundai Tucson і Volkswagen Tiguan стали лідерами серед бензинових авто

Автомобілі з бензиновими двигунами у липні залишилися найпопулярнішими на українському ринку нових легковиків. За місяць автопарк поповнили 2,2 тис. нових бензинових авто, а їхня частка у загальних продажах зросла майже до 39%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У річному вимірі кількість нових бензинових легковиків скоротилася на 4%. Водночас їхня частка ринку збільшилася: у липні 2025 року вона становила 35%.

Найпопулярнішими новими бензиновими моделями стали:

  • Hyundai Tucson — 215 авто;
  • Skoda Octavia — 166;
  • Mazda CX-5 — 157;
  • Skoda Kodiaq — 138;
  • Suzuki SX4 — 111.

Бензинові машини також утримують першість серед імпортованих вживаних легковиків. У липні на українські номери перейшли 12,4 тис. таких авто, або 55% усього ввезеного секонд-хенду. Торік їхня частка становила 48%, а кількість — 10,8 тис. машин.

Середній вік ввезених бензинових легковиків становив 9,5 року.

Найпопулярнішими моделями з пробігом стали Volkswagen Tiguan — 852 авто, Nissan Rogue — 746, Audi Q5 — 691, Volkswagen Golf — 650 та Audi A4 — 389.

Додамо, у липні українці ввезли з-за кордону 22,6 тис. уживаних легковиків, що лише на 1% більше, ніж торік. Водночас частка бензинових авто зросла до 55%, а електромобілів скоротилася з 24% до 15%.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності