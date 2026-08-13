Які бензинові авто найчастіше купували українці у липні

Автомобілі з бензиновими двигунами у липні залишилися найпопулярнішими на українському ринку нових легковиків. За місяць автопарк поповнили 2,2 тис. нових бензинових авто, а їхня частка у загальних продажах зросла майже до 39%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

У річному вимірі кількість нових бензинових легковиків скоротилася на 4%. Водночас їхня частка ринку збільшилася: у липні 2025 року вона становила 35%.

Найпопулярнішими новими бензиновими моделями стали:

Hyundai Tucson — 215 авто;

Skoda Octavia — 166;

Mazda CX-5 — 157;

Skoda Kodiaq — 138;

Suzuki SX4 — 111.

Бензинові машини також утримують першість серед імпортованих вживаних легковиків. У липні на українські номери перейшли 12,4 тис. таких авто, або 55% усього ввезеного секонд-хенду. Торік їхня частка становила 48%, а кількість — 10,8 тис. машин.

Середній вік ввезених бензинових легковиків становив 9,5 року.

Найпопулярнішими моделями з пробігом стали Volkswagen Tiguan — 852 авто, Nissan Rogue — 746, Audi Q5 — 691, Volkswagen Golf — 650 та Audi A4 — 389.

Додамо, у липні українці ввезли з-за кордону 22,6 тис. уживаних легковиків, що лише на 1% більше, ніж торік. Водночас частка бензинових авто зросла до 55%, а електромобілів скоротилася з 24% до 15%.