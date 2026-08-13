Meta заблокувала понад 750 тисяч акаунтів підлітків через заборону соцмереж

Компанія Meta Platforms Inc. заявила про блокування доступу до понад 750 тисяч акаунтів в Instagram та Facebook в Австралії, які належали користувачам віком до 16 років. Заходи вжито в межах виконання жорсткого законодавства країни про обмеження використання соцмереж неповнолітніми.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними компанії, підсумкова цифра охоплює як профілі, заблоковані до набрання законом чинності, так і видалені пізніше. Загалом Meta закрила 462 тисячі акаунтів в Instagram та 294 тисячі у Facebook. Для виявлення порушників техногігант використовує алгоритми штучного інтелекту та інші методи верифікації віку.

Ефективність заборони та обхід обмежень

Попри зусилля платформи, регулятори й експерти вказують на недостатню ефективність поточних заходів:

Звіт регулятора: за даними австралійського регулятора з онлайн-безпеки, за перші три місяці дії закону частка підлітків до 16 років, які користуються соцмережами, знизилася лише незначно — з 85,9% до 81,5%.

Прогалини перевірки: близько 38% опитаних дітей віком від 10 до 15 років, які мають акаунти в Instagram, зазначили, що продовжили користуватися платформою, оскільки вона досі не запросила у них підтвердження віку. У Facebook цей показник становить близько 28%.

У Meta запевнили, що процес перевірки триває, і кількість видалених акаунтів продовжуватиме зростати. Разом з тим австралійський досвід є прецедентом для понад двох десятків країн, які зараз розглядають подібні обмеження для підлітків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta закрила понад 550 000 акаунтів австралійських підлітків на початковому етапі виконання закону. Основний удар тоді припав на Instagram, Facebook та Threads.