Meta заплатить $567 млн штрафу: за що покарали компанію

Суд штату Нью-Мексико зобов'язав компанію Meta Platforms виплатити $567 млн до спеціального фонду ментального здоров'я молоді та кардинально змінити роботу своїх платформ для неповнолітніх користувачів. Суд визнав, що соціальні мережі компанії становлять суспільну загрозу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Суддя Браян Бідшайд підтримав позов генерального прокурора штату Рауля Торреса. Meta звинуватили у навмисному розробленні сервісів, які викликають залежність у дітей, а також у неспроможності захистити неповнолітніх від сексуальної експлуатації.

Це рішення доповнило березневий вердикт присяжних, які зобов'язали Meta сплатити $375 млн за введення користувачів в оману щодо безпеки Facebook та Instagram.

Нові обмеження для Meta

Згідно з п'ятирічною судовою ухвалою, Meta зобов'язана впровадити низку безпекових заходів:

Обмеження використання: встановлення щомісячних лімітів на користування Facebook та Instagram для підлітків.

Контроль сповіщень та контактів: обмеження стимулювальних сповіщень та жорсткіші фільтри на спілкування дорослих із неповнолітніми.

Захист від ШІ-чатботів: заборона для дітей вступати у романтичні чи сексуалізовані діалоги зі штучним інтелектом Meta.

Модерація контенту: посилення перевірки та швидке реагування на скарги щодо сексуального насильства над дітьми.

Компанія Meta вже заявила про намір оскаржити вирок. У технологічному гіганті стверджують, що захищені Розділом 230 Закону США про пристойність у веденні комунікацій, однак суд відхилив цей аргумент, зазначивши, що претензії стосуються функціоналу платформ, а не публікацій третіх осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Meta може повторити проблеми Google через стрімке зростання витрат на інфраструктуру для штучного інтелекту. Інвестори побоюються, що високі капітальні видатки компанії спричинять тиск на її вільний грошовий потік.