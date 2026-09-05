Росія вдарила по Дніпровському металургійному заводу Ярославського: які наслідки

У ніч на 5 вересня 2026 року російські війська завдали ракетного удару по території Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ). Працівники встигли перейти до укриттів, тому люди не постраждали.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба підприємства.

Що пошкоджено

За даними ДМЗ, внаслідок удару пошкоджені промислові та адміністративні об’єкти підприємства. Розмір збитків наразі встановлюють.

На місці влучання працюють фахівці ДСНС та поліції. Вони проводять необхідні роботи та фіксують наслідки атаки.

Про ДМЗ

Дніпровський металургійний завод (ДМЗ) — це найстаріше металургійне підприємство у місті Дніпрі, засноване у 1887 (або 1885) році, яке спеціалізується на виробництві сталі, прокату та різноманітних металевих виробів.

ДМЗ розташований у Новокодацькому районі Дніпра (історично відоме за неофіційною назвою "Петрівка").

Завод входить до групи DCH Steel. За даними YouControl, його кінцевим бенефіціарного власником є бізнесмен Олександр Ярославський, з часткою 87,96%.

Підприємство виготовляє сортовий та фасонний прокат, швелери, кутики, шахтні стійки та профілі для вагонобудування.

РФ б’є по українській металургії

Російська армія намагається знищити металургійну галузь України. У ніч на 5 вересня російські війська також завдали балістичного удару по комбінату "Каметсталь" у місті Кам'янське на Дніпропетровщині. Загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників отримали поранення.

За даними "Метінвесту", внаслідок влучань пошкоджень зазнали: аглодоменне виробництво, енергетична та транспортна інфраструктура підприємства.Через пошкодження виробничих об’єктів та інфраструктури підприємство повністю зупинило роботу.

Раніше, 27 серпня, російські війська знову атакували металургійний комбінат "Запоріжсталь". П’ять ракет влучили в те саме місце, яке зазнало удару 11 серпня, внаслідок якого загинули семеро працівників підприємства.