Россия ударила по Днепровскому металлургическому заводу Ярославского: какие последствия

В ночь на 5 сентября 2026 года российские войска нанесли ракетный удар по территории Днепровского металлургического завода (ДМЗ). Сотрудники успели перейти к укрытиям, поэтому люди не пострадали.

Как пишет Dilo , об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Что повреждено

По данным ДМЗ, в результате удара повреждены промышленные и административные объекты предприятия. Размер ущерба устанавливается.

На месте попадания работают специалисты ГСЧС и полиции. Они производят необходимые работы и фиксируют последствия атаки.

О ДМЗ

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) - это старейшее металлургическое предприятие в городе Днепре, основанное в 1887 (или 1885) году, специализирующееся на производстве стали, проката и различных металлических изделий.

ДМЗ расположен в Новокодакском районе и Днепра (исторически известное по неофициальному названию "Петровка").

Завод входит в группу DCH Steel . По данным Y ou C ontrol, его конечным Бенефициарным собственником является бизнесмен Александр Ярославский , с долей 87,96% .

Предприятие производит с ортовый и фасонный прокат, швеллеры, углы, шахтные стойки и профили для вагоностроения.

РФ бьет по украинской металлургии

Российская армия пытается уничтожить металлургическую отрасль Украины. В ночь на 5 сентября российские войска также нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в городе Каменское на Днепропетровщине. Погибли пять человек, еще четверо работников получили ранения.

По данным "Метинвеста", в результате попаданий повреждены: аглодоменное производство , энергетическая и транспортная инфраструктура компании. Из-за повреждений производственных объектов и инфраструктуры предприятие полностью остановило работу.

Ранее, 27 августа, российские войска снова атаковали металлургический комбинат "Запорожсталь". Пять ракет попали в то самое место, которое получило удар 11 августа, в результате которого погибли семь работников предприятия.