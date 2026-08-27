Россия снова ударила по "Запорожстали" пятью ракетами

В ночь на 27 августа российские войска снова атаковали металлургический комбинат "Запорожсталь".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат, глава подкомитета по вопросам промышленной политики Муса Магомедов.

По его словам, пять ракет попали в то самое место, которое получило удар 11 августа, в результате которого погибли семь работников предприятия.

Магомедов заметил, что еще после атаки комбинат был вынужден остановить работу. Нардеп подчеркнул, что последствия этих ударов чрезвычайно серьезны, и когда "Запорожсталь" сможет возобновить работу - пока большой вопрос.

"До весны Украина может остаться без металлургии. Это реальная перспектива, если правительство срочно не станет действовать. "Русские" буквально уничтожают украинскую металлургию", - констатировал Магомедов.

Он подчеркнул, что при этом российские удары – не единственная проблема отрасли, ведь украинскую металлургию сегодня зажимают со всех сторон.

Из-за блокирования портов Большой Одессы остановилась добыча на Южном ГОКе, а производство других криворожских ГОКов по итогам августа может упасть примерно на 30% к среднегодовому уровню 2025 года. Альтернативы морской логистике в необходимых объемах практически нет.

"Одновременно есть 30-процентное повышение грузовых тарифов "Укрзализныци". Доля железнодорожных расходов в себестоимости продукции металлургов уже выросла в 2-3 раза. Предприятия после нескольких лет войны практически исчерпали внутренние резервы", - отметил нардеп.

Среди проблем отрасли он перечислил CBAM, который может стоить украинским производителям дополнительные 50–100 евро на каждой тонне стали и новые европейские квоты: около 1,05 млн тонн в год – примерно на 60% меньше фактического экспорта украинской стали в ЕС в 2025 году. По имеющимся оценкам, только из-за ограничений квот Украина рискуем недополучить около $1 млрд экспорта и более 17 млрд грн бюджетных поступлений.

"Но если одновременно дорожает логистика, закрываются экспортные возможности, вводятся новые ограничения, а предприятия еще и ежедневно находятся под российскими ударами – скоро поддерживать будет просто никого. Металлургия – это рабочие места, экспорт, валютная выручка, налоги и целые города, жизнь которых зависит от предприятий. Поэтому сейчас отрасли нужен комплекс конкретных решений".

Напомним, "Запорожсталь" остается в длительном простое после российских обстрелов, а возобновление предприятия не будет скорым. Дополнительным вызовом для комбината стала блокада портов Одессы, которая ограничивает возможности производить и экспортировать металлопродукцию.