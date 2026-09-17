Киев получил кредит 2 млрд грн на подготовку энергетики к зиме

Киев получил кредит в 2 млрд грн от государственного UGB (Укргазбанк). Средства будут направлены на повышение энергетической устойчивости столицы и подготовку инфраструктуры к отопительному сезону.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение КГГА.

Кредитный договор заключен во исполнение решения Киевсовета от 3 сентября 2026 года. Привлечение средств предусмотрено Планом устойчивости территориального общества Киева, который горсовет утвердил 10 марта.

Документ включает меры по стабильной работе систем энергоснабжения и реагирования на возможные перебои во время отопительного сезона.

По словам директора Департамента финансов КГГА Владимира Репика, кредитование государственными банками является одним из инструментов финансирования плана энергетической устойчивости. UGB стал вторым государственным банком, примкнувшим к его реализации.

В КГГА отмечают, что город одновременно использует средства бюджета, ресурсы коммунальных предприятий, банковские кредиты и международное финансирование.

Речь идет, в частности, о строительстве новых и переоснащении имеющихся энергетических систем, а также об инженерно-технической защите инфраструктуры.

Напомним, что Киев уже реализует отдельные проекты для усиления энергетической устойчивости перед зимой. В частности, город модернизирует энергетическую инфраструктуру, чтобы снизить риски перебоев с тепло- и электроснабжением во время возможных российских атак.