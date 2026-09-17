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Київ позичив 2 млрд грн на підготовку енергетики до зими

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Як НБУ стримує долар та що буде з курсом далі / Depositphotos

Київ отримав кредит на 2 млрд грн від державного UGB (Укргазбанк). Кошти спрямують на підвищення енергетичної стійкості столиці та підготовку інфраструктури до опалювального сезону.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Кредитний договір укладений на виконання рішення Київради від 3 вересня 2026 року. Залучення коштів передбачене Планом стійкості територіальної громади Києва, який міськрада затвердила 10 березня.

Документ охоплює заходи для стабільної роботи систем енергопостачання та реагування на можливі перебої під час опалювального сезону.

За словами директора Департаменту фінансів КМДА Володимира Репіка, кредитування державними банками є одним із інструментів фінансування плану енергетичної стійкості. UGB став другим державним банком, який долучився до його реалізації.

У КМДА зазначають, що місто одночасно використовує кошти бюджету, ресурси комунальних підприємств, банківські кредити та міжнародне фінансування.

Йдеться, зокрема, про будівництво нових і переоснащення наявних енергетичних систем, а також про інженерно-технічний захист інфраструктури.

Нагадаємо, Київ уже реалізує окремі проєкти для посилення енергетичної стійкості перед зимою. Зокрема, місто модернізує енергетичну інфраструктуру, щоб зменшити ризики перебоїв із тепло- та електропостачанням під час можливих російських атак.

Автор:
Тетяна Гойденко

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