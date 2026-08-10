Київ модернізує енергетичну інфраструктуру перед опалювальним сезоном

У Києві вже побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 65 МВт та понад 16 МВт дизельних електростанцій у межах підготовки енергосистеми міста до опалювального сезону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на виконувача обов’язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, готовність робіт із відновлення інфраструктури наразі становить близько 60%. Паралельно місто готує житловий фонд до опалювального сезону.

Протягом року Київ спрямував 800 млн грн на ремонт та модернізацію електрощитових. У 2026 році роботи заплановані на 742 об’єктах, наразі їх завершили приблизно на 20% із них.

За даними Пантелеєва, понад 2 тис. житлових будинків уже виконали заходи з підвищення енергостійкості за міськими та державними програмами.

Загалом План стійкості Києва передбачає 37 млрд грн на відновлення та будівництво інфраструктурних об’єктів і нових потужностей.

Зауважимо, Ощадбанк відкрив Києву кредитну лінію на 2,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на виконання Плану стійкості громади та захист критичних об'єктів від воєнних загроз.

Нагадаємо, в межах виконання Плану енергостійкості Києва на ремонт внутрішнього електрообладнання в житлових будинках місто виділило 800 млн грн.