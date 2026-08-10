Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,76

-0,00

EUR

51,61

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,92

44,81

EUR

51,95

51,74

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Київ отримав 2,5 млрд грн кредиту від Ощадбанку: куди підуть гроші

Київ отримав 2,5 млрд грн кредиту від Ощадбанку: куди підуть гроші
Вікіпедія

Ощадбанк відкрив Києву кредитну лінію на 2,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на виконання Плану стійкості громади та захист критичних об'єктів від воєнних загроз.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держбанку.

Залучений капітал дозволить підготувати комунальні системи міста до опалювального періоду 2026/2027 років, а також зменшить ризики зупинки тепло- та електропостачання під час виникнення надзвичайних ситуацій чи військових загроз.

Директор департаменту фінансів міста Києва Володимир Репік підкреслив, що це фінансування надійшло дуже вчасно, адже в міському бюджеті бракує власних коштів на реалізацію інвестиційних енергетичних проєктів.

Як пояснив заступник голови правління Ощадбанку Сергій Черніков, банк займає близько 40% ринку муніципального кредитування та вважає захист енергетичної системи міст під час війни своїм соціальним обов'язком. З огляду на це фінансування Києву для зміцнення енергетичної безпеки напередодні зими надали максимально швидко.

Погашення боргу розраховане до 31 грудня 2028 року. 

Нагадаємо, в межах виконання Плану енергостійкості Києва на ремонт внутрішнього електрообладнання в житлових будинках місто виділило 800 млн грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності