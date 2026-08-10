Київ отримав 2,5 млрд грн кредиту від Ощадбанку: куди підуть гроші

Ощадбанк відкрив Києву кредитну лінію на 2,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на виконання Плану стійкості громади та захист критичних об'єктів від воєнних загроз.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держбанку.

Залучений капітал дозволить підготувати комунальні системи міста до опалювального періоду 2026/2027 років, а також зменшить ризики зупинки тепло- та електропостачання під час виникнення надзвичайних ситуацій чи військових загроз.



Директор департаменту фінансів міста Києва Володимир Репік підкреслив, що це фінансування надійшло дуже вчасно, адже в міському бюджеті бракує власних коштів на реалізацію інвестиційних енергетичних проєктів.

Як пояснив заступник голови правління Ощадбанку Сергій Черніков, банк займає близько 40% ринку муніципального кредитування та вважає захист енергетичної системи міст під час війни своїм соціальним обов'язком. З огляду на це фінансування Києву для зміцнення енергетичної безпеки напередодні зими надали максимально швидко.

Погашення боргу розраховане до 31 грудня 2028 року.

Нагадаємо, в межах виконання Плану енергостійкості Києва на ремонт внутрішнього електрообладнання в житлових будинках місто виділило 800 млн грн.