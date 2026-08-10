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Асоціація українських операторів грального бізнесу обрала нового президента: що відомо про Тараса Шевченка

Тарас Шевченко – фахівець у сфері Government Relations та публічної політики
Тарас Шевченко – фахівець у сфері Government Relations та публічної політики / АУОГБ

Новим президентом Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) обрано Тараса Шевченка, фахівця у сфері Government Relations та публічної політики з понад 15-річним досвідом. Рішення ухвалено на зборах учасників асоціації на тлі подальшої реформи державного регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу АУОГБ.

У повідомленні йдеться, що серед пріоритетів Шевченка на посаді – рівні правила для легального ринку, системна протидія нелегальним операторам, розвиток відповідальної гри та посилення діалогу бізнесу з державою.

"Реформа грального ринку ще не завершена. Завдання асоціації – бути для держави професійним партнером, який пропонує не лише позицію бізнесу, а й дані, експертизу та конкретні рішення. Нам потрібні зрозумілі й однакові правила для всіх: захист гравців, ефективна протидія нелегальному ринку та передбачувані умови для тих, хто працює легально", – наголосив Шевченко.

В асоціації зазначають, що одним із пріоритетів є формування прозорих і передбачуваних правил роботи для ліцензованих операторів. Також організація планує продовжити роботу над розвитком інструментів відповідальної гри, посиленням аналітичної діяльності, представленням української індустрії iGaming на міжнародному рівні та розширенням взаємодії з державними органами.

Окремим напрямом роботи залишатиметься протидія нелегальному ринку. В АУОГБ наголошують, що посилення вимог до ліцензованих операторів має супроводжуватися системною боротьбою з нелегальними учасниками ринку, щоб забезпечити рівні конкурентні умови.

Про досвід Тараса Шевченка та АУОГБ

До призначення президентом АУОГБ Шевченко очолював напрям урядових відносин Glovo у Східній Європі та Центральній Азії. У компанії він відповідав за розвиток Government Relations в Україні, Казахстані, Грузії, Вірменії та Киргизстані. Раніше він працював у сфері законотворчості та взаємодії бізнесу з органами влади.

АУОГБ об'єднує провідних ліцензованих операторів грального ринку України. Організація декларує своєю метою розвиток прозорого регуляторного середовища, підтримку відповідальної гри та протидію нелегальному гральному бізнесу. 

Раніше посаду президента АУОГБ обіймав Олександр Когут.

Автор:
Майя Калина

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