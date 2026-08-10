Чотири країни ЄС виділили Україні в липні €180 млн на енергетику

У липні Фонд підтримки енергетики України отримав нові грантові внески від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Загальний обсяг липневих надходжень склав 180 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Закупівлі обладнання та контракти

Завдяки залученому фінансуванню через механізм Фонду у липні було підписано контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 78,4 млн євро. Закупівлі охоплюють:

силові трансформатори та високовольтне обладнання;

системи керування і релейного захисту;

резервні джерела живлення та кабельну продукцію;

спеціалізовану техніку, матеріали й комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергомереж.

Крім того, у липні енергетичні компанії України отримали критичне обладнання та матеріали за раніше укладеними контрактами на суму 29,4 млн євро.

Це дозволить підтримати стабільну роботу системи та підвищити надійність інфраструктури.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Загалом від початку роботи Фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшло 2,12 млрд євро грантових коштів. Фінансову допомогу надали 39 іноземних спонсорів, серед яких 26 країн-партнерів та 3 міжнародні організації.

Протягом травня через Фонд підтримки енергетики України було підписано нові контракти на постачання критично необхідного обладнання. Загальна сума угод перевищила 25,7 мільйона євро, а закуплені матеріали допоможуть підготувати українську енергосистему до майбутніх викликів.

Раніше повідомлялося, що український енергосектор потребує понад 650 млн євро додаткового фінансування для підготовки до наступного опалювального сезону. Без нових внесків міжнародних партнерів реалізація частини проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури може зупинитися.