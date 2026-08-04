Допомога перед зимою: Ісландія виділила ще 550 тисяч євро на відновлення української енергетики

Міністерство закордонних справ Ісландії зробило додатковий грантовий внесок у розмірі 550 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Завдяки цьому кроку загальна сума фінансової допомоги від Ісландії у межах Фонду сягнула майже 9 мільйонів євро.

Надані кошти спрямують на закупівлю необхідного енергетичного обладнання для оперативних ремонтів та підготовки вітчизняної енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

Фонд підтримки енергетики України

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

Загалом від початку роботи Фонду підтримки енергетики України до нього вже надійшло понад 2 мільярди євро грантових коштів. Фінансову допомогу надали 39 іноземних спонсорів, серед яких 26 країн-партнерів та 3 міжнародні організації.

Протягом травня через Фонд підтримки енергетики України було підписано нові контракти на постачання критично необхідного обладнання. Загальна сума угод перевищила 25,7 мільйона євро, а закуплені матеріали допоможуть підготувати українську енергосистему до майбутніх викликів.

Раніше повідомлялося, що український енергосектор потребує понад 650 млн євро додаткового фінансування для підготовки до наступного опалювального сезону. Без нових внесків міжнародних партнерів реалізація частини проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури може зупинитися.