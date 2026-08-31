Валютний ринок перебуватиме під тиском: що буде з курсом долара та євро у вересні

У вересні 2026 року на валютному ринку України може посилитися тиск на гривню через накопичення негативних факторів, збереження дисбалансів на міжбанку та високий попит на валюту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він зауважив, що історично вересень часто є місяцем послаблення гривні до долара. Цього року ризики можуть посилюватися через блокування портів, удари по логістиці, складах і виробничих потужностях, що тиснутиме на пропозицію валюти.

Які фактори впливатимуть на курс гривні

Аналітик прогнозує, що попит на валюту залишатиметься високим через імпорт товарів, а також потреби критичного імпорту — для оборонно-промислового комплексу, військових, енергетики, логістики та закупівлі пального.

"Населення, через сформований негатив й через зростаючі девальваційні очікування, буде нарощувати попит на валюту, й при можливості притримувати продаж. Це буде пов'язано в тому числі з майбутніми ризиками релокації на зимовий період", - зазначає Шевчишин.

Серед основних питань для валютного ринку у вересні аналітик називає:

коли накопичений негатив може змусити НБУ перейти до послаблення гривні;

чи зможе євро через світові тенденції стримувати зростання долара;

євро через світові тенденції стримувати зростання долара; наскільки стабільно надходитиме зовнішня допомога восени та взимку;

як розвиватиметься ескалація, мобілізація в РФ і взаємні обстріли.

Скільки коштуватиме долар та євро

Шевчишин навів базовий сценарій, якому він відводить 65% ймовірності, що передбачає подальше погіршення економічної ситуації та перехід долара в зону 45 грн із розширенням курсового діапазону. В обмінниках долар може коливатися у межах 45,20−46,00 грн.

Готівковий євро прогнозується в діапазоні 51,20−52,50 грн через невизначеністю щодо пари EUR/USD, яка в першій половині вересня може перебувати під тиском.

При цьому аналітик допускає оптимістичний сценарій перебігу подій на валютному ринку, який має 15% ймовірності і можливий за умови часткового відновлення морського експорту, зменшення черги на Дунаї, ритмічного надходження зовнішнього фінансування, зокрема очікуваного траншу ЄС, зниження інтенсивності ударів та падіння цін на нафту.

У такому разі НБУ матиме можливість ще певний час утримувати курс долара на поточних рівнях.

Нагадаємо, Національний банк України встановив на понеділок, 31 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,55 гривні за долар. При цьому офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,88 гривні за один євро.

Упродовж серпня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу, пояснює Delo.ua.