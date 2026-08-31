Валютный рынок будет находиться под давлением: что будет с курсом доллара и евро в сентябре

В сентябре 2026 года на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за накопления негативных факторов, сохранения дисбалансов на межбанке и высокий спрос на валюту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он отметил, что исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.

Какие факторы будут влиять на курс гривны

Аналитик прогнозирует, что спрос на валюту будет оставаться высоким из-за импорта товаров, а также потребностей критического импорта — для оборонно-промышленного комплекса, военных, энергетики, логистики и закупки горючего.

"Население, из-за сложившегося негатива и из-за растущих девальвационных ожиданий, будет наращивать спрос на валюту, и при возможности придерживать продажу. Это будет связано в том числе с будущими рисками релокации на зимний период", - отмечает Шевчишин.

Среди основных вопросов для валютного рынка в сентябре аналитик называет:

когда накопленный негатив может заставить НБУ перейти к ослаблению гривны;

сможет ли евро из-за мировых тенденций сдерживать рост доллара;

евро из-за мировых тенденций сдерживать рост доллара; насколько будет стабильно поступать внешняя помощь осенью и зимой;

как будет развиваться эскалация, мобилизация в РФ и взаимные обстрелы

Сколько будет стоить доллар и евро

Шевчишин привел базовый сценарий, которому он уводит 65% вероятности, что предполагает дальнейшее ухудшение экономической ситуации и переход доллара в зону 45 грн с расширением курсового спектра. В обменниках доллар может колебаться в пределах 45,20-46,00 грн.

Наличный евро прогнозируется в диапазоне 51,20-52,50 грн через неопределенностью относительно пара EUR/USD, которая в первой половине сентября может находиться под давлением.

При этом аналитик допускает оптимистический сценарий хода событий на имеющемся валютном рынке. 15% вероятности и возможно при условии частичного восстановления морского экспорта, уменьшения очереди на Дунае, ритмического поступления внешнего финансирования, в частности ожидаемого транша ЕС, снижения интенсивности ударов и падения цен на нефть.

В таком случае НБУ будет иметь возможность еще некоторое время удерживать курс доллара на текущих уровнях.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 31 августа, официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 44,55 гривны за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,88 гривны за евро.

В течение августа официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В то же время, на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Чего ждать от курса, объясняет Delo.ua.