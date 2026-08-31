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Модернизация электросетей и быстрое подключение: регулятор ужесточил требования к облэнерго

НКРЭКУ обновила правила RAB-регулирования для ОСР
НКРЭКУ обновила правила RAB-регулирования для ОСР / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые условия стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы) для операторов систем распределения (ОСР/облэнерго).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение регулятора.

Обновленные правила вступят в силу с 2027 года и будут действовать во время второго регуляторного периода.

Главная цель изменений – заставить энергокомпании активнее модернизировать устаревшие электросети и оборудование, а также повысить качество обслуживания потребителей.

Согласно решению регулятора установлены новые нормы дохода для облэнерго:

  • 3% - на "старую" регуляторную базу активов (имущество, которое уже находилось на балансе);
  • 16,74% - на "новую" базу активов (новые объекты и инфраструктуру, построенные за счет инвестиций).

При этом НКРЭКУ ужесточило требования по возврату прибыли в сеть. В частности, увеличена норма обязательных реинвестиций из "старой" базы и впервые введено обязательное реинвестирование прибыли с "новой" базы активов.

Также создали дополнительные финансовые стимулы для компаний, вкладывающих средства в обновление оборудования.

Кроме того, регулятор ввел более жесткие целевые показатели качества услуг энергокомпаний. В частности, относительно достоверности информации об отключении в электрических сетях, своевременности предоставления услуг по стандартному присоединению и качеству коммерческого учета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НКРЭКУ упразднила обязательный взаимозачет по новым правилам самопроизводства электроэнергии. Регулятор утвердил обновленный порядок продажи и учета электрической энергии, производимой активными потребителями.

Автор:
Татьяна Бессараб

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