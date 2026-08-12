Новые правила для домашних СЭС: НКРЭКУ установила временные рамки для "зеленого" тарифа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения к Правилам розничного рынка электрической энергии и Порядку продаж и учета электроэнергии, уточняющим правила работы частных домохозяйств с солнечными электростанциями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение регулятора.

Временные рамки для "зеленого" тарифа и продажа остатков

Одно из ключевых нововведений определяет четкие временные периоды, в пределах которых производимая домашними СЭС электроэнергия учитывается для расчетов по "зеленому" тарифу:

С 1 апреля по 31 октября: с 04:00 до 23:00;

С 1 ноября по 31 марта: с 06:00 до 21:00.

Электроэнергия, произведенная вне этих временных интервалов, не подлежит оплате по "зеленому" тарифу. Поставщик универсальных услуг будет покупать такие объемы по почасовым ценам рынка "на сутки вперед".

Учетные ограничения и технические нормы

Документом также уточнены правила коммерческого учета поколения. Установлено, что объем зачисляемой для расчетов электроэнергии не может превышать разрешенную договором мощность генерирующей установки в каждом времени ее работы.

В регуляторе отмечают, что новые положения позволят обеспечить более четкий и прозрачный учет производства, а также унифицируют условия работы домашних СЭС по всей стране.

Напомним, ранее сообщалось о том, что НКРЭКУ отменила обязательный взаимозачет по новым правилам самопроизводства электроэнергии. Регулятор утвердил обновленный порядок продажи и учета электрической энергии, производимой активными потребителями.