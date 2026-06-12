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Энергонезависимость домохозяйств: к сетям ДТЭК подключили более 800 новых СЭС за квартал

сес
Украинцы массово устанавливают солнечные панели / Depositphotos

За первые три месяца 2026 года 824 клиента ДТЭК Сети в Киеве, Киевщине, Днепропетровщине и Одесской области ввели в эксплуатацию домашние солнечные электростанции (СЭС).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании ДТЭК.

Это позволяет семьям не только снабжать себя светом во время отключений, но и официально продавать излишки энергии в сеть по "зеленому" тарифу, увеличивая свой пассивный доход.

Для подключения частных СЭС к сети и возможности продавать излишки производимого электричества Оператору системы распределения (ОСР) крупнейший частный энергетический холдинг Украины предлагает онлайн-оформление.

Как это сделать?

Прежде всего для создания домашней солнечной станции необходимо приобрести солнечные панели, инвертор, найти монтажную организацию, а также по желанию аккумулятор для накопления энергии. Мощность инвертора должна соответствовать договорной мощности дома. Определить оптимальные параметры можно с помощью калькулятора в разделе "Присоединение к электросетям" на сайтах ОСР ДТЭК Сети.

Процедура взаимодействия с оператором системы распределения состоит из следующих этапов:

  • подача заявки на присоединение установки через личный кабинет на сайте ОСР;
  • оформление однолинейной схемы самостоятельно или с помощью монтажной компании;
  • подача заявки на увеличение договорной мощности дома в случае ее нехватки;
  • покупка и установка двунаправленного счетчика для учета потребленной и переданной энергии;
  • проверка специалистами ОСР узла учета, схемы подключения и безопасности параллельной работы с сетью;
  • внесение изменений в паспорт точки распределения или обновление договора.

Для продажи избыточной электроэнергии владельцу необходимо обратиться к поставщику и заключить договор. Владельцы частных домовладений мощностью до 30 кВт, имеющие право собственности на дом и земельный участок, а также прямой договор с ОСР, могут подключить "зеленый" тариф. В других случаях купля-продажа электрической энергии осуществляется по механизму "самопроизводства".

Напомним, правительство продолжает поддерживать бизнес, ОСМД и частные домохозяйства в условиях энергетической нестабильности. В настоящее время действуют 5 государственных программ, позволяющих получить льготные кредиты на приобретение генераторов, солнечных электростанций и другого оборудования для автономного энергообеспечения.

Автор:
Татьяна Ковальчук