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Енергонезалежність домогосподарств: до мереж ДТЕК підключили понад 800 нових СЕС за квартал

сес
Українці масово встановлюють сонячні панелі / Depositphotos

За перші три місяці 2026 року 824 клієнти ДТЕК Мережі в Києві, на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині ввели в експлуатацію домашні сонячні електростанції (СЕС). 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії ДТЕК.

Це дозволяє родинам не лише забезпечувати себе світлом під час відключень, а й офіційно продавати надлишки енергії в мережу за "зеленим" тарифом, збільшуючи свій пасивний дохід.

Для підключення приватних СЕС до мережі та отримання можливості продавати надлишки виробленої електрики Оператору системи розподілу (ОСР) найбільший приватний енергетичний холдинг України пропонує онлайн-оформлення.

Як це зробити?

Перш за все для створення домашньої сонячної станції необхідно придбати сонячні панелі, інвертор, знайти монтажну організацію, а також, за бажанням, акумулятор для накопичення енергії. Потужність інвертора повинна відповідати договірній потужності будинку. Визначити оптимальні параметри можна за допомогою калькулятора в розділі "Приєднання до електромереж" на сайтах ОСР ДТЕК Мережі.

Процедура взаємодії з оператором системи розподілу складається з таких етапів:

  • подача заявки на приєднання установки через особистий кабінет на сайті ОСР; 
  • оформлення однолінійної схеми самостійно або за допомогою монтажної компанії; 
  • подача заявки на збільшення договірної потужності будинку в разі її нестачі; 
  • купівля та встановлення двонаправленого лічильника для обліку спожитої та переданої енергії; 
  • перевірка фахівцями ОСР вузла обліку, схеми підключення та безпеки паралельної роботи з мережею; 
  • внесення змін до паспорта точки розподілу або оновлення договору.

Для продажу надлишкової електроенергії власнику необхідно звернутися до постачальника та укласти договір. Власники приватних домоволодінь потужністю до 30 кВт, які мають право власності на будинок і земельну ділянку, а також прямий договір з ОСР, можуть підключити "зелений" тариф. В інших випадках купівля-продаж електричної енергії здійснюється за механізмом "самовиробництва".

Нагадаємо, уряд продовжує підтримувати бізнес, ОСББ та приватні домогосподарства в умовах енергетичної нестабільності. Наразі діють 5 державних програм, які дозволяють отримати пільгові кредити на придбання генераторів, сонячних електростанцій та іншого обладнання для автономного енергозабезпечення.

Автор:
Тетяна Ковальчук