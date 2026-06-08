Кредити на генератори та СЕС: які п'ять програм підтримки діють

Уряд продовжує підтримувати бізнес, ОСББ та приватні домогосподарства в умовах енергетичної нестабільності. Наразі діють п’ять державних програм, які дозволяють отримати пільгові кредити на придбання генераторів, сонячних електростанцій, систем накопичення енергії та іншого обладнання для автономного енергозабезпечення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Про програми компенсаці та кредитів

Наразі діють п’ять цільових урядових програм, за якими бізнес, громади та приватні домогосподарства можуть отримати допомогу на встановлення енергетичного обладнання.

Мета - убезпечити підприємства, мешканців багатоквартирних будинків і приватні домогосподарства від російського енергетичного терору.Це один із важливих напрямів реалізації Планів стійкості регіонів і громад, наголосила Свириденко.

Кредити під 0% на генератори та обладнання для автономного живлення

Мікро-, малий і середній бізнес може скористатися пільговим кредитуванням для придбання генераторів та іншого обладнання, необхідного для забезпечення безперебійної роботи під час можливих перебоїв з електропостачанням.

Програма передбачає фінансування до 10 млн гривень терміном до трьох років. Від початку її дії підприємці вже отримали понад 400 кредитів на загальну суму більш як 620 млн гривень.

Програма "5–7–9%" для придбання енергетичного обладнання

Підприємства та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть залучити до 250 млн гривень на реалізацію проєктів у сфері енергозабезпечення.

Кошти спрямовуються на будівництво та встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових і когенераційних установок. Наразі за цією програмою вже видано 155 кредитів на суму понад 2,6 млрд гривень.

Власна генерація під 10% річних: фінансування до 25 млн євро

Для середнього та великого бізнесу діє окрема програма підтримки, яка дозволяє залучити від 1 до 25 млн євро на створення нових генеруючих потужностей.

Фінансування можна використати для будівництва енергетичних об’єктів, систем накопичення електроенергії, когенераційних установок, а також реалізації проєктів на біогазі та біомасі. Для підприємств із прифронтових регіонів мінімальний поріг кредитування становить 500 тисяч євро. Термін кредиту — до п’яти років, а пріоритет надається енергодефіцитним та прифронтовим територіям.

Енергопідтримка для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельні кооперативи можуть отримати кредити за ставкою від 0% до 7% річних на встановлення генераторів, сонячних електростанцій та теплових насосів.

Додатковою перевагою програми є державна компенсація, яка покриває до 70% вартості проєкту. Максимальний розмір кредиту становить 3 млн гривень. Уже профінансовано 15 проєктів на суму понад 22 млн гривень.

Енергопідтримка для приватних домогосподарств

Власники приватних будинків і таунхаусів можуть отримати пільгові кредити на придбання генераторів, акумуляторних систем або сонячних електростанцій.

У межах програми держава компенсує до 30% вартості проєкту. Максимальна сума фінансування сягає 480 тисяч гривень, а відсоткова ставка становить від 0% до 7% річних. На сьогодні українці вже оформили майже 1200 таких кредитів на загальну суму понад 420 млн гривень.

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