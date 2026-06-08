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Кредиты на генераторы и СЭС: пять программ поддержки действуют

СЭС, солнечные панели, солнечная электростанция
Владельцам домов доступны кредиты на солнечные электростанции / Freepik

Правительство продолжает поддерживать бизнес, ОСМД и частные домохозяйства в условиях энергетической нестабильности. В настоящее время действуют пять государственных программ, позволяющих получить льготные кредиты на приобретение генераторов, солнечных электростанций, систем накопления энергии и другого оборудования для автономного энергообеспечения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

О программах компенсации и кредитов

В настоящее время действуют пять целевых правительственных программ, по которым бизнес, общины и частные домохозяйства могут получить помощь по установке энергетического оборудования.

Цель – обезопасить предприятия, жителей многоквартирных домов и частные домохозяйства от российского энергетического террора. Это одно из важных направлений реализации Планов устойчивости регионов и общин, подчеркнула Свириденко.

  • Кредиты под 0% на генераторы и оборудование для автономного питания

Микро-, малый и средний бизнес может использовать льготное кредитование для приобретения генераторов и другого оборудования, необходимого для обеспечения бесперебойной работы во время возможных перебоев с электроснабжением.

Программа предусматривает финансирование до 10 млн. гривен сроком до трех лет. С начала ее действия предприниматели уже получили более 400 кредитов на общую сумму более 620 млн. гривен.

  • Программа "5-7-9%" для приобретения энергетического оборудования

Предприятия и объединения совладельцев многоквартирных домов могут привлечь до 250 млн. гривен на реализацию проектов в сфере энергообеспечения.

Средства направляются на строительство и установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и когенерационных установок. По этой программе уже выдано 155 кредитов на сумму более 2,6 млрд гривен.

  • Собственное поколение под 10% годовых: финансирование до 25 млн евро

Для среднего и крупного бизнеса действует отдельная программа поддержки, позволяющая привлечь от 1 до 25 млн. евро на создание новых генерирующих мощностей.

Финансирование можно использовать для строительства энергетических объектов, систем накопления электроэнергии, когенерационных установок, а также для реализации проектов на биогазе и биомассе. Для предприятий из прифронтовых регионов минимальный порог кредитования составляет 500 тысяч евро. Срок кредита - до пяти лет, а приоритет предоставляется энергодефицитным и прифронтовым территориям.

  • Энергоподдержка для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов

Объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов могут получить кредиты по ставке от 0% до 7% годовых на установку генераторов, солнечных электростанций и тепловых насосов.

Дополнительным преимуществом программы является государственная компенсация, покрывающая до 70% стоимости проекта. Максимальный размер кредита составляет 3 млн. гривен. Уже профинансировано 15 проектов на сумму более 22 млн. гривен.

  • Энергоподдержка для частных домохозяйств

Владельцы частных домов и таунхаусов могут получить льготные кредиты на покупку генераторов, аккумуляторных систем или солнечных электростанций.

В рамках программы государство компенсирует до 30% от стоимости проекта. Максимальная сумма финансирования составляет 480 тысяч гривен, а процентная ставка составляет от 0% до 7% годовых. На сегодняшний день украинцы уже оформили почти 1200 таких кредитов на общую сумму более 420 млн гривен.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Ольга Опенько