Кредиты на генераторы и СЭС: пять программ поддержки действуют

Правительство продолжает поддерживать бизнес, ОСМД и частные домохозяйства в условиях энергетической нестабильности. В настоящее время действуют пять государственных программ, позволяющих получить льготные кредиты на приобретение генераторов, солнечных электростанций, систем накопления энергии и другого оборудования для автономного энергообеспечения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

О программах компенсации и кредитов

В настоящее время действуют пять целевых правительственных программ, по которым бизнес, общины и частные домохозяйства могут получить помощь по установке энергетического оборудования.

Цель – обезопасить предприятия, жителей многоквартирных домов и частные домохозяйства от российского энергетического террора. Это одно из важных направлений реализации Планов устойчивости регионов и общин, подчеркнула Свириденко.

Кредиты под 0% на генераторы и оборудование для автономного питания

Микро-, малый и средний бизнес может использовать льготное кредитование для приобретения генераторов и другого оборудования, необходимого для обеспечения бесперебойной работы во время возможных перебоев с электроснабжением.

Программа предусматривает финансирование до 10 млн. гривен сроком до трех лет. С начала ее действия предприниматели уже получили более 400 кредитов на общую сумму более 620 млн. гривен.

Программа "5-7-9%" для приобретения энергетического оборудования

Предприятия и объединения совладельцев многоквартирных домов могут привлечь до 250 млн. гривен на реализацию проектов в сфере энергообеспечения.

Средства направляются на строительство и установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и когенерационных установок. По этой программе уже выдано 155 кредитов на сумму более 2,6 млрд гривен.

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Для среднего и крупного бизнеса действует отдельная программа поддержки, позволяющая привлечь от 1 до 25 млн. евро на создание новых генерирующих мощностей.

Финансирование можно использовать для строительства энергетических объектов, систем накопления электроэнергии, когенерационных установок, а также для реализации проектов на биогазе и биомассе. Для предприятий из прифронтовых регионов минимальный порог кредитования составляет 500 тысяч евро. Срок кредита - до пяти лет, а приоритет предоставляется энергодефицитным и прифронтовым территориям.

Энергоподдержка для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов

Объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов могут получить кредиты по ставке от 0% до 7% годовых на установку генераторов, солнечных электростанций и тепловых насосов.

Дополнительным преимуществом программы является государственная компенсация, покрывающая до 70% стоимости проекта. Максимальный размер кредита составляет 3 млн. гривен. Уже профинансировано 15 проектов на сумму более 22 млн. гривен.

Энергоподдержка для частных домохозяйств

Владельцы частных домов и таунхаусов могут получить льготные кредиты на покупку генераторов, аккумуляторных систем или солнечных электростанций.

В рамках программы государство компенсирует до 30% от стоимости проекта. Максимальная сумма финансирования составляет 480 тысяч гривен, а процентная ставка составляет от 0% до 7% годовых. На сегодняшний день украинцы уже оформили почти 1200 таких кредитов на общую сумму более 420 млн гривен.

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