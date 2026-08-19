"Золотой конвой": Венгрия закрыла дело против инкассаторов Ощадбанка

Венгерская налоговая служба закрыла уголовное производство против украинских инкассаторов Сбербанка, которых в марте задержали при перевозке $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота. Расследование не установило отмывание денег или иного преступления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение адвоката украинских инкассаторов Лоранта Горвата.

По его словам, Центральный следственный отдел Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии прекратил расследование из-за отсутствия состава преступления.

В ходе расследования венгерская сторона установила, что деньги и золото происходили из банковской операции между Ощадбанком и Raiffeisen Bank International. Австрийский банк документально подтвердил происхождение ценностей и их оплату Ощадбанком. Подозрение по поводу законности происхождения средств и банковских металлов следствие не выявило.

Дело было открыто в марте 2026 года после задержания в Венгрии двух бронированных автомобилей с семью гражданами Украины. Инкассаторы перевозили из Австрии в Украину $40 млн, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Тогдашнее правительство премьер-министра Виктора Орбана после задержания приняло решение, позволяющее удерживать изъятые деньги и ценности. Это привело к дипломатическому конфликту между Украиной и Венгрией.

В июле венгерская налоговая уже сообщала, что проведенные следственные действия не подтвердили совершение преступления, однако тогда производство только приостановили ответы австрийских органов. Теперь его закрыли окончательно.

Напомним, в мае Ощадбанк выиграл дело в отношении инкассаторов, задержанных в Венгрии. К этому моменту банк уже вернул $40 млн, 35 млн евро, 9 кг золота и инкассаторские автомобили.