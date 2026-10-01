Миллионы от аренды и приватизации: в Prozorro.Продажи подвели итоги сентября

В сентябре 2026 года в государственной электронной системе Prozorro.Продажи состоялось более 2,7 тыс. успешных онлайн-аукционов. Организаторы торгов привлекли более 273 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в прессрелизе АО "Прозорро.Продажи", который есть в распоряжении Укринформа.

"В прошлом месяце в системе Prozorro.Продажи состоялось более 2 700 онлайн-аукционов. По итогам полностью завершенных торгов организаторы уже привлекли 273,2 млн грн. Остальные торги находятся на этапе заключения сделок", — отмечается в сообщении.

Главные аукционы сентября

Среди ключевых успешных аукционов месяца выделяются несколько масштабных лотов:

Фонд государственного имущества продал часть админкорпуса бывшего Киевского мотоциклетного завода за 114,1 млн грн (в настоящее время ожидается оплата за приобретенный объект).

за 114,1 млн грн (в настоящее время ожидается оплата за приобретенный объект). Право аренды на 15 лет земельного участка жилой и общественной застройки в Кропивницком было реализовано за 100 млн грн (ожидается подписание протокола аукциона).

Что планируется в дальнейшем

В настоящее время в системе Prozorro. Продажи уже запланировано почти 9,5 тыс. новых торгов, суммарная стартовая стоимость которых превышает 24,6 млрд грн.

Среди ближайших масштабных лотов внимание привлекают два объекта крупной приватизации от Фонда госимущества: государственные пакеты акций АО "Сумыхимпром" (со стартовой ценой 1 млрд грн) и АО "Одесский припортовый завод" (со стартовой ценой 4,3 млрд грн).

Напомним, за десять лет работы через систему "Прозорро.Продажи"провели более 182 тыс. успешных аукционов на общую сумму свыше 131 млрд грн. Из этой суммы более 70 млрд грн государство и общины привлекли уже во время полномасштабной войны.