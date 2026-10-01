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Новости
Дата публикации

Китайские нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают экспорт топлива: что значит для мировых рынков

нефть
Крупные НПЗ Китая отменяют октябрьские отгрузки / Depositphotos

Китайские нефтеперерабатывающие заводы приостановили экспорт нефтепродуктов в октябре, поскольку Пекин стремится сохранить внутренние запасы. Это решение может еще больше ослабить топливные рынки, которые уже ограничены из-за войны войны.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Пекин ограничил экспорт топлива еще в марте после того, как начало войны в Иране нарушило поставки сырой нефти с Ближнего Востока.

Хотя в июле ограничения ослабили, сейчас крупные заводы не получили зеленый свет на экспорт топливной продукции, кроме поставок в Гонконг и Макао.

Непонятно, возобновит ли Пекин разрешения по окончании праздников 7 октября, ведь все будет зависеть от внутренних запасов и объемов переработки.

Мировые цены могут взлететь

Мировые рынки сталкиваются с потерей поставок из-за войны в Иране и атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру . Действия Китая могут привести к росту цен в некоторых странах к новым максимумам .

Эксперты отмечают, что правительство сосредоточено на безопасности внутренних поставок, в то время как международные рынки остаются второстепенной проблемой. .

Ситуация с падением запасов

Запасы коммерческого газойля и дизельного топлива в стране примерно на 20 миллионов баррелей ниже довоенного уровня, а бензина не хватает примерно на 9 миллионов баррелей .

Поэтому Пекин поставил экспорт в прямую зависимость от возврата местных запасов к безопасным показателям. .

Напомним, крупнейший в мире китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec увеличил закупки российской нефти с Дальнего Востока. Это решение связано с сокращением поставок с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.

Автор:
Татьяна Бессараб

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