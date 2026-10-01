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Китайские нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают экспорт топлива: что значит для мировых рынков
Китайские нефтеперерабатывающие заводы приостановили экспорт нефтепродуктов в октябре, поскольку Пекин стремится сохранить внутренние запасы. Это решение может еще больше ослабить топливные рынки, которые уже ограничены из-за войны войны.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.
Пекин ограничил экспорт топлива еще в марте после того, как начало войны в Иране нарушило поставки сырой нефти с Ближнего Востока.
Хотя в июле ограничения ослабили, сейчас крупные заводы не получили зеленый свет на экспорт топливной продукции, кроме поставок в Гонконг и Макао.
Непонятно, возобновит ли Пекин разрешения по окончании праздников 7 октября, ведь все будет зависеть от внутренних запасов и объемов переработки.
Мировые цены могут взлететь
Мировые рынки сталкиваются с потерей поставок из-за войны в Иране и атаки Украины на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру . Действия Китая могут привести к росту цен в некоторых странах к новым максимумам .
Эксперты отмечают, что правительство сосредоточено на безопасности внутренних поставок, в то время как международные рынки остаются второстепенной проблемой. .
Ситуация с падением запасов
Запасы коммерческого газойля и дизельного топлива в стране примерно на 20 миллионов баррелей ниже довоенного уровня, а бензина не хватает примерно на 9 миллионов баррелей .
Поэтому Пекин поставил экспорт в прямую зависимость от возврата местных запасов к безопасным показателям. .
Напомним, крупнейший в мире китайский нефтеперерабатывающий завод Sinopec увеличил закупки российской нефти с Дальнего Востока. Это решение связано с сокращением поставок с Ближнего Востока из-за войны с Ираном.