Обстрелы ударили по международной торговле, но таможня увеличила поступление

В сентябре 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 75,2 млрд грн таможенных платежей. Несмотря на влияние российских обстрелов на предприятия и международную торговлю, поступления оказались на 12,8% больше, чем год назад.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

По сравнению с сентябрем 2025 года поступления выросли более чем на 8,5 млрд. грн.

В Гостаможслужбе отметили, что на международную торговлю в сентябре существенно повлияло уничтожение мощностей предприятий-налогоплательщиков и импортированных товаров в результате российских обстрелов.

В то же время, за девять месяцев 2026 года в государственный бюджет направили почти 648,8 млрд грн таможенных платежей.

Напомним, в августе 2026 года таможенные поступления в бюджет составили 75,1 млрд грн, что на тот момент являлось рекордным месячным показателем за время военного положения.