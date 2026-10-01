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Новости
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Обстрелы ударили по международной торговле, но таможня увеличила поступление

Гривны
Таможенные платежи в сентябре выросли на 12,8%

В сентябре 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 75,2 млрд грн таможенных платежей. Несмотря на влияние российских обстрелов на предприятия и международную торговлю, поступления оказались на 12,8% больше, чем год назад.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на сообщение Гостаможслужбы.

По сравнению с сентябрем 2025 года поступления выросли более чем на 8,5 млрд. грн.

В Гостаможслужбе отметили, что на международную торговлю в сентябре существенно повлияло уничтожение мощностей предприятий-налогоплательщиков и импортированных товаров в результате российских обстрелов.

В то же время, за девять месяцев 2026 года в государственный бюджет направили почти 648,8 млрд грн таможенных платежей.

Напомним, в августе 2026 года таможенные поступления в бюджет составили 75,1 млрд грн, что на тот момент являлось рекордным месячным показателем за время военного положения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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