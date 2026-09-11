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Таможня перечислила в бюджет 75,1 млрд грн в августе: какие товары принесли больше денег

таможня
Таможня увеличила поступление в бюджет до 75,1 млрд грн / Depositphotos

Таможенная служба в августе 2026 года обеспечила поступление 75,1 млрд грн в Государственный бюджет Украины. Это абсолютный рекордный месячный показатель за весь период военного положения, превысивший результаты августа 2025 года на 13,3 млрд грн, или на 21,4%.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Динамика внешнеэкономических операций в августе демонстрирует существенные изменения по сравнению с прошлым годом:

  • Объемы импорта в весе снизились на 21,9%.
  • В то же время, стоимостные объемы импорта в доцларах США выросли на 10,8%.
  • Налоговая нагрузка на один доллар импорта (в расчете на килограмм товаров) увеличилась на 42,5%.

Основные поступления в госбюджет в августе сформировали следующие категории товаров:

  • Нефтепродукты - 23,9 млрд грн
  • Легковые автомобили - 5,5 млрд грн
  • Газ природный и нефтяные газы - 2,1 млрд грн
  • Телефонные аппараты - 1,5 млрд грн
  • Моторные транспортные средства - 1 млрд грн
  • Машины для обработки информации - 936 млн грн
  • Части и устройства транспортных средств - 770 млн грн
  • Тракторы - 652 млн грн
  • Резиновые шины и покрышки – 650 млн грн
  • Лекарственные средства - 573 млн грн
Фото 2 — Таможня перечислила в бюджет 75,1 млрд грн в августе: какие товары принесли больше денег

Напомним, в июне 2026 года государственный бюджет получил рекордные 78,1 млрд грн таможенных платежей. Это самый высокий месячный показатель за весь период действия военного положения и на 37,3% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Автор:
Татьяна Бессараб

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