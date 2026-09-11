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Митниця перерахувала до бюджету 75,1 млрд грн у серпні: які товари принесли найбільше грошей 

митниця
Митниця збільшила надходження до бюджету до 75,1 млрд грн / Depositphotos

Митна служба у серпні 2026 року забезпечила надходження 75,1 млрд грн до Державного бюджету України. Це абсолютний рекордний місячний показник за весь період воєнного стану, який перевищив результати серпня 2025 року на 13,3 млрд грн, або на 21,4%.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна митна служба України.

Динаміка зовнішньоекономічних операцій у серпні демонструє суттєві зміни порівняно з минулим роком:

  • Обсяги імпорту у вазі зменшилися на 21,9%.
  • Водночас вартісні обсяги імпорту в доцларах США зросли на 10,8%.
  • Податкове навантаження на один долар імпорту (у розрахунку за кілограм товарів) збільшилося на 42,5%.

Основні надходження до держбюджету у серпні сформували такі категорії товарів:

  • Нафтопродукти — 23,9 млрд грн
  • Легкові автомобілі — 5,5 млрд грн
  • Газ природний та нафтові гази — 2,1 млрд грн
  • Телефонні апарати — 1,5 млрд грн
  • Моторні транспортні засоби — 1 млрд грн
  • Машини для оброблення інформації — 936 млн грн
  • Частини та пристрої транспортних засобів — 770 млн грн
  • Трактори — 652 млн грн
  • Гумові шини та покришки — 650 млн грн
  • Лікарські засоби — 573 млн грн
Фото 2 — Митниця перерахувала до бюджету 75,1 млрд грн у серпні: які товари принесли найбільше грошей 

Нагадаємо, у червні 2026 року державний бюджет отримав рекордні 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану та на 37,3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб

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