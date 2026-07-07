Митниця встановила рекорд: у червні бюджет отримав 78,1 млрд грн

У червні 2026 року державний бюджет отримав рекордні 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану та на 37,3% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Митної служби.

Митні платежі сягнули максимуму

Зростання митних надходжень відбулося на тлі збільшення вартості імпорту. За даними митниці, у річному вимірі фізичний обсяг ввезених товарів зріс на 1,4%, тоді як їхня вартість у доларовому еквіваленті збільшилася на 22,8%. Водночас податкове навантаження на кілограм імпортованої продукції підвищилося на 22,1%.

Найбільші надходження до бюджету у червні традиційно забезпечили нафтопродукти, від імпорту яких сплачено 17,9 млрд грн митних платежів. Друге місце посіли легкові автомобілі - 6,9 млрд грн. Ще 1,9 млрд грн бюджет отримав від митного оформлення природного газу та нафтових газів.

До переліку товарів, які забезпечили найбільші митні надходження, також увійшли електричні телефонні апарати - 1,2 млрд грн, продукція, що містить тютюн, нікотин та їхні замінники - 1,2 млрд грн, моторні транспортні засоби - 1,1 млрд грн, машини для автоматичного оброблення інформації - 813 млн грн, частини та комплектуючі до транспортних засобів - 758 млн грн, сільськогосподарські машини для збирання та обмолоту культур - 741 млн грн, а також трактори, які принесли бюджету 740 млн грн.

Таким чином, червень став рекордним місяцем за обсягом митних надходжень від початку повномасштабної війни, а основний внесок у поповнення державного бюджету забезпечив імпорт енергоносіїв, транспортних засобів і високотехнологічної продукції.

Нагадаємо, що в червні Державна митна служба України перерахувала до державного бюджету 78,1 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник надходжень від митниці за весь період дії воєнного стану.