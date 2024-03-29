Українці зможуть декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі зі смартфону

Державна митна служба України надає громадянам можливість самостійно зі смартфон декларувати експрес-відправлення в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Для цього потрібно подати електронну митну декларацію М-16.

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Про це повідомляє Державна митна служба України.

Після подання декларації М-16, яку необхідно підписати за допомогою КЕП або ДІЯ.Підпис.

Згідно з повідомленням, громадяни мають можливість у кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 000 євро та сплатити митні платежі.

Для полегшення процедури були введені наступні функції:

Автоматичне заповнення більшості полів у деклараціях;

Машинний переклад назв продукції та інших даних на українську мову відбувається автоматично;

У багатьох випадках існує опція автоматичного вибору товарного коду за класифікатором УКТ ЗЕД;

Розрахунок податкових зобов'язань виконується в автоматичному режимі;

Система передбачає автозаповнення тих реквізитів, яких бракує на основі раніше введеної інформації, якщо користувач раніше вже скористався цим сервісом.

У ДМС нагадуються, що оподаткуванню підлягають товари, вартість яких перевищує 150 євро. В такому разі система сама згенерує QR-код, скориставшись яким можна швидко здійснити оплату митних зборів через мобільний банкінг.

Крім того, перевірити статус процесу оформлення відправлення та підтвердження оплати можна в режимі онлайн, використовуючи Особистий кабінет.

Зазначено також, що окрім нового сервісу українцям доступні і альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником, через митного брокера та особисте подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.

Митники перевірятимуть декларації через місяць після оформлення

Додамо, що Державна митна служба розпочала реалізацію рекомендаційно-технічного пілотного проєкту зі здійснення пост-митного контролю, який полягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів.

Пост-митний контроль конкретних оформлень здійснюватиметься митницею оформлення за результатами застосування системи управління ризиками. При цьому в ДМС наголошують, що такий контроль не буде проводитися щодо всіх митних оформлень, тобто буде вибірковим.

Під час такого контролю митниця, що оформила товар, може запитати документи, які не подавались до митного оформлення але містять відомості, що дозволяють перевірити заявлені у митній декларації дані.

Джерело фото: ua.depositphotos.com